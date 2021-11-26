banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akşener'den asgari ücret çıkışı: 4 bin lira olmalı
Akşener'den asgari ücret çıkışı: 4 bin lira olmalı
Almanya'da rekor vaka sayısı!
Almanya'da rekor vaka sayısı!
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bitcoin’de düşüş sürüyor
Bitcoin’de düşüş sürüyor

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na BUÜ damgası

TÜBİTAK tarafından doktora derecesine sahip daha fazla personelin sanayide istihdam edilmesine yönelik başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı’nda Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) başarısı devam ediyor.

Bilim ve Teknoloji 26.11.2021, 12:40
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na BUÜ damgası

TÜBİTAK tarafından doktora derecesine sahip daha fazla personelin sanayide istihdam edilmesine yönelik başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı’nda Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) başarısı devam ediyor.

BUÜ’nün 2018 yılından itibaren içerisinde yer aldığı TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında yürütülen işbirlikleri, önemli bir rekora doğru ilerliyor. Toplam 583 bursiyerin desteklendiği programa 81 doktora öğrencisini yerleştiren BUÜ, Türkiye genelinde bu alanda açık ara birinci olmayı başardı. TÜBİTAK’ın yayınladığı güncel tabloya göre aktif öğrenci sayısı bakımından ilk sırada yer alan BUÜ’yü; Sabancı, Bursa Teknik, Ankara ve Koç Üniversitesi takip ediyor. Yeni dönem çağrıları için işbirliği protokolleri imzalamaya devam eden üniversite yönetimi, ilk etapta Sanayi Doktora Programı’ndan faydalanan öğrenci sayısını daha yukarılara çıkarmayı hedefliyor.

Üniversite olarak TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na büyük bir önem verdiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ilk sırada yer almanın kendilerini gururlandırdığını, ancak daha fazla doktora öğrencisine ulaşabilmek için işbirliği görüşmelerine devam ettiklerini vurguladı. Güçlü Türkiye hamlesi için TÜBİTAK’ın başlattığı 2244 Sanayi Doktora Programı’nın çok büyük bir önem arz ettiğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Ülkemizin ve milletimizin kalkınması adına devletimiz tarafından başlatılan yerli ve milli teknoloji hamlesini sonuna kadar destekliyoruz. 2244 programının da bu çalışmalar için değerli bir temel oluşturacağına inanıyoruz. Sanayi kuruluşları içerisinde doktora programını sürdürecek öğrencilerimiz, yapacakları Ar-Ge faaliyetleri ile yerli ve milli kalkınma hamlesine büyük katkılar sunacak. Yürütülecek projelerden hem devletimiz, hem üniversitemiz hem de iş dünyası kazançlı çıkacak. TÜBİTAK’tan talebimiz, 2018 ve 2019 yılındaki çağrılarda boş kalan kontenjanlar için sürenin biraz daha uzatılması ve 2020 için yeni çağrılara çıkılmasıdır. Çünkü bu projenin insan kaynağını oluşturan doktora öğrencilerini bulmakta diğer üniversiteler gibi bizler de ciddi sıkıntılar çekiyoruz” diye konuştu.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına göreve geldikleri ilk günden itibaren büyük bir azimle çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Rektör Kılavuz, 2018 ve 2019 yılında ulaşılan 81 doktora öğrenci sayısının daha da yükseltilmesi için iş dünyası ile protokoller imzalamaya devam ettiklerinin altını çizdi. Genç ve çalışkan bir ekip ile bu faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Kılavuz, programın başarılı olmasında emeği bulunan bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7