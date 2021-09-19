TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’nin değerlendirme süreci tamamlandı

TÜBA’nın 2019 yılında paydaşı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında başlatılan TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri programına yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. 125 başvuru arasından ödüle layık görülen çalışmalar 21 Eylül Salı günü TEKNOFEST’te açıklanacak ve bilim insanlarına ödülleri tevdi edilecek.

TÜBA’nın bilimin öneminin takdir ve kabulünü geliştirme amacı doğrultusunda; üstün başarılı bilim insanlarını onurlandırmak ve ödüllendirmek; bilimsel çalışmaları ve bilim insanlığını teşvik etmek misyonu ile geleneksel olarak verdiği TÜBA Ödüllerine ek olarak; ihdas ettiği TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri ilk kez bu yıl verilecek.

Son üç yıl içerisinde tamamlanarak, savunulmuş doktora tez sahiplerinin başvurduğu Ödül Programına; Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanından toplam 125 adet doktora tez sahibi başvurdu. TÜBA Başkanlığınca Ödül Bilim Kurulu oluşturuldu ve kurul tarafından ön değerlendirmeyi geçen tezler hakem değerlendirmesine sunuldu.

En başından bu yana büyük bir titizlikle alınan başvurular TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülüne uygunluğu; tez içerik kalitesi; tezden üretilmiş yayın ve tez sahibinin yayın nicelik ve nitelik değerlendirmesi; sanayi, teknoloji ve verimliliğe yönelik patent veya ürüne dönüşme katkısı gibi özel kriterler göz önünde bulundurularak detaylı olarak değerlendirildi.

Altı gün sürecek TEKNOFEST 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı gerçekleştirilecek. Festival boyunca TÜBA standında TÜBA Ödüllerine ve bilimsel programlarına dair bilgilendirmeler yanı sıra TÜBA eserlerinin tanıtımı da yapılacak.