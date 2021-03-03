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TUA Başkanı Yıldırım: “Hayal satmıyoruz"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye’nin milli uzay programının dünyada da çok ilgi gördüğünü belirterek, “Hayal satmıyoruz, gerçekten yapabileceğimiz şeyleri konuşuyoruz” dedi.

Bilim ve Teknoloji 03.03.2021, 16:35
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TUA Başkanı Yıldırım: “Hayal satmıyoruz"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye’nin milli uzay programının dünyada da çok ilgi gördüğünü belirterek, “Hayal satmıyoruz, gerçekten yapabileceğimiz şeyleri konuşuyoruz” dedi.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım Samsun Üniversitesi’nin konuğu oldu. Online platform üzerinden düzenlenen toplantıya Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Keser ve ilgili akademisyenler katılım gösterdi.

Rektör Aydın: "Türkiye’nin havacılık ve uzay alanındaki hedeflerine katkı sağlamaya hazırız"

Samsun Üniversitesi olarak Türkiye’nin havacılık ve uzay çalışmaları konusunda belirlediği hedefleri benimsediklerini ifade eden Rektör Aydın, "Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz var. Çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarımız var. Alanımız gerçekten çok müsait. Kampüs alanımız fiziki imkanlar noktasında tabii ki her zaman geliştirmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hazırladığı program doğrultusunda bizler neler yapabiliriz? Açıklanan 10 stratejik hedef bağlamında acaba üniversite olarak ve fakülte olarak bizim ne tür katkılarımız olur, arkadaşlarımızla bunları tartışıyoruz. Bu bağlamda Türkiye Uzay Ajansı Başkanımız Sayın Serdar Hüseyin Yıldırım’ın özellikle yapılan çalışmalarla ilgili bizlere bilgi vermesi, ön ayak olması, ön açıcı olması son derece önem arz etmektedir. Biz hakikaten bu noktada çok heyecanlıyız. Çünkü ülkemizin son yıllarda özellikle savunma sanayiinde yaptığı gelişmeler, uzay sanayinde gelişmeleri de açıkça zorunlu kılmaktadır. Bu noktada bir niyet açıklandı, hedef açıklandı. Biz de bu ülkenin üniversiteleri ve araştırmacıları olarak bu hedefe katkı sağlamak istiyoruz. Neler yapabiliriz, birlikte nasıl çalışabiliriz bunların yollarını arıyoruz ve bugünkü toplantıda da Türkiye Uzay Ajansı Başkanımız Sayın Serdar Hüseyin Yıldırım’ı ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kıymetli vakitlerini ayırarak bizlere vermiş olduğu ufuk açıcı fikirlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

TUA Başkanı Yıldırım: "Hayal satmıyoruz”

Samsun Üniversitesi’nin başarılı çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ifade eden TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Öncelikle bu ilginize ve heyecanınıza teşekkür ediyorum. Bizim bu heyecana ihtiyacımız var açıkçası. Program her ne kadar herkesi heyecanlandırdı ise de hemen harekete geçen, aktif tavır alanlar ayrışacaklardır. Bu manada sizlerin bu teşebbüsü bizim için de kıymetli. Bilindiği gibi yaklaşık bir sene sürdü bu programı hazırlamamız. Ciddi bir alt yapı çalışmasıyla hazırladık. Ben her yerde vurguluyorum. Program Türkiye Uzay Ajansı’nın icra edeceği bir program ama sadece bizim tarafımızdan hazırlanmış bir program değil. Netice itibarıyla ülkemizin ortak aklı ve birikimi tarafından hazırlanmış bir programdır. Bu manada çok geniş bir çalışma sürecinden geçerek bu program süzülüp geldi. Bunun için de zaten dünyada da çok ilgi gördü, ayakları yere basan bir program olarak ilgi gördü. Hayal satmıyoruz, gerçekten yapabileceğimiz şeyleri konuşuyoruz. İnsan gücümüz, özel sektörümüz, üniversitelerimiz ve devlet kurumları olarak hep beraber yapacağız. Aksi takdirde kimse tek başına böyle bir işin altından kalkamaz. Bizle ilgili bölümleri olan üniversitelerimizin çalışmalarını önemsiyoruz. Beraber de bazı projeleri yürütmek istiyoruz. Bunları da başlattık bazı üniversitelerimizle. Üniversitelerimizle çalışmak ve ortak projeler yürütmek arzusundayız. Hedeflere katkı sağlamak üzere üniversiteler tarafından gelecek olan tekliflere de açığız. Üniversitelerden gelecek talepleri de değerlendirmeye alacağız. İki yönlü bir süreçten bahsediyoruz. Hem bizim tarafımızdan üniversitelere doğru akan hem de üniversitelerden bize akan bir süreç olacak. Yüzlerce küçük proje olacaktır, bu projelerin yürütülmesi büyük hedefe ulaşmanın olmazsa olmazıdır. Ajansımız projelere destek vermek ve uzayla ilgili her konuda çalışma yapmak arzusundadır" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin havacılık ve uzay alanındaki hedeflerine ulaşma süreci, Samsun Üniversitesi’nin havacılık ve uzay alanındaki faaliyetleri ve Türkiye Uzay Ajansı ile ortak yürütülebilecek projelere dair istişarelerin yapıldığı toplantı, Samsun Üniversitesi öğretim üyelerinin katkıları ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
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