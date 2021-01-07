TTVG’den Samsun Teknopark girişimcisine ödül

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki Samsun Teknopark’ta faaliyet gösteren yapay zekâ firmasının kurucusu Öğr. Gör. Sema Gül Türk, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTVG) tarafından “AR-GE Organizasyonlarında Liderlik Öyküleri-Refik Üreyen Ödülleri” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Samsun Teknopark’ın başarılı firmalarından olan yapay zekâ firmasının kurucusu ve girişimci kimliğiyle öne çıkan akademisyeni Sema Gül Türk, projeleri ve firmasıyla çeşitli başarılara imza attı. İlk olarak OMÜ AR-GE Proje Pazarı’nda birinciliğe ulaşan Öğr. Gör. Sema Gül Türk, bu başarıyla birlikte Samsun Teknopark’ın uygulayıcı kuruluş olduğu BİGG Programı kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından projesi desteklenerek Samsun Teknopark’ta firmasını kurdu. Firmayı kurmasının ardından dünyanın en büyük melek yatırımcılık ağı olan Keiretsu Forum Türkiye’den 1 milyon 250 bin TL değerlemeyle ilk yatırımını aldı.

“Üniversitemizin geliştirdiği proje odaklı çalışmalarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum”

Samsun Teknopark tarafından TTGV ödülleri için önerilen ve ödüle değer görülen Sema Gül Türk, sevinç ve memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “2020 TTGV Ödülleri’nde ‘AR-GE Organizasyonlarında Liderlik Öyküleri – Refik Üreyen Ödülleri’ kategorisinde aldığım ödülden dolayı çok mutluyum. Üniversitemizin geliştirmekte olduğu proje odaklı çalışmalarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bundan sonra da aynı motivasyonla çalışacağım. Çalışmalarımda desteğini esirgemeyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Murat Terzi’ye, her zaman bir şeyleri başarabileceğime inanan Prof. Dr. Canan Seren ve ödül için beni öneren, girişimim konusunda beni her zaman destekleyen Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak’a, teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.