TSMC ile Sony, Japonya'da 7 milyar dolarlık çip fabrikası kuruyor

Tayvanlı yarı iletken devi TSMC ve Sony Group'un Japonya'da ortak bir çip fabrikası kuracağı açıklandı. Japon hükümetinin de güçlü desteğini arkasına alan projenin toplamda 7 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor. Tesisin inşasına 2022 yılında başlanacak. Üretim hatları ise 2024'ün sonlarında açılacak.

Yeni tesis ne yazık ki kısa vadede elektronik ve otomotiv sektöründeki mevcut çip kıtlığı sıkıntısının çözülmesine yardımcı olamayacak. Fabrikada küresel pazar talebini karşılamak için 22 ve 28 nanometre çipler üretilecek. Her ay 45 bin adet 300 mm silikon yonga plakası üretebilecek kapasiteye sahip olacağı belirtiliyor.

Yer belirlendi: Kumamoto

TSMC, yeni fabrikanın inşası için Japon teknoloji devi Sony'nin yarı iletken bölümü ile birlikte çalışacak. Yapılan basın açıklamasında Japon şirketin tesise yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yapacağı açıklandı. Fabrikanın, Kumamoto şehrinin güney kesiminde inşa edilmesi planlanıyor.

Söz konusu bölge akıllı telefonlar da dahil olmak üzere çeşitli elektronik cihazlarda kullanılan görüntü sensörlerinin üretildiği Sony fabrikalarından birine de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu lokasyonda çip üretimi için gerekli olan miktarda temiz suya erişim imkanının olduğu da belirtildi.