Trump, TikTok ile Oracle anlaşmasını onayladı

ABD, TikTok ile Oracle ikilisi arasında yapılan anlaşmayı resmen onayladı. Başkan Donald Trump, onaylama kararını gazetecilere yaptığı açıklamada duyurdu.

Uzun süredir teknoloji dünyasının gündeminde bir numara olan TikTok – ABD krizi, nihayet çözülmeye yüz tutuyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Oracle ile ByteDance, TikTok’un ABD operasyonları odağında bir anlaşma yapmıştı. İşte bu anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayını almasıyla birlikte resmi boyut kazanmış oldu.

Oracle ve TikTok arasındaki anlaşma ne anlama geliyor?

Söz konusu anlaşmanın detaylarını daha iyi kavramadan evvel biraz geriye gidip Trump’ın TikTok’a neden bu kadar kafayı taktığını hatırlayalım. Donald Trump, TikTok’u ve daha doğrusu Çin menşeli tüm uygulama ve şirketleri, ABD’nin ulusal güvenliğine bir tehdit olarak görüyor. Bu iddiasını da TikTok’un Amerikan kullanıcıların verilerini Çin Hükümeti ile paylaştığını öne sürerek destekliyor. İşte bu anlaşma, bir nevi aslında Trump’ın gönlünü rahatlatacak.

Oracle ile ByteDance arasındaki anlaşmaya göre, ABD’nin Teksas eyaletinde ‘TikTok Global’ adlı yeni bir şirket kurulacak. TikTok, Amerikalı kullanıcıların tüm verilerini bu şirket adı altında yönetecek ve ABD’de tutacak. Diğer taraftan, TikTok’un kaynak kodlarının ise Oracle ile paylaşılmayacağı da belirtildi. Donald Trump da yeni şirketin ABD ekonomisine 5 milyar dolar katkıda bulunacağını ve 25 bin insana da istihdam sağlayacağını ifade ederek, anlaşmaya yönelik memnuniyetinin altını çizdi.

Ayrıca TikTok Global şirketinde Oracle %12.5; Walmart Inc. ise %7.5 paya sahip olacak. Şirket, büyük oranda ABD’li yetkililer tarafından yönetilecek ve Walmart’ın İcra Kurulu Başkanı Doug McMillon da yönetim kurulunda söz sahibi olacak.

İki gün önce ABD Ticaret Bakanlığı, WeChat ve TikTok’un ABD’de uygulama mağazalarından yasaklanmasına hükmetmişti. Şimdi Donald Trump’ın resmi onayından sonra ise Bakanlık, söz konusu yasağı da bir hafta ertelediğini açıkladı.

Anlaşmayı Çin Hükümeti’nin de onaylaması gerekiyor

ABD her ne kadar TikTok ile Oracle anlaşmasını resmi olarak onaylamış olsa da, henüz TikTok krizini finalize etmek için çok erken. Zira Donald Trump’ın onayıyla anlaşma hayata geçemiyor, ek olarak Çin Hükümeti’nin de anlaşmayı onaylaması gerekiyor. Bu konuya ilişkin de ByteDance, çalışmalarına başladığını ve en kısa sürede ABD ve Çin kanunlarıyla uyumlu bir şekilde anlaşmaya varılacağını söyledi.

Eğer Çin tarafında herhangi bir pürüz çıkmaz ve resmi onay gelirse, TikTok krizi resmen çözülecek.

TikTok geçici CEO’su Vanessa Pappas da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Biz buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz!” ifadelerini kullandı.