Trump, ‘Gab’ uygulaması kullanıyor!

İngiliz gazetesi The Sun’ın aktardığına göre, eski başkan Perşembe akşamı Gab’ta bir paylaşımda bulundu.

Bir milyondan fazla takipçisinin bulunduğu platformda 8 Ocak'tan bu yana ilk kez bir paylaşımda bulunan Trump, Demokratların kendisine azil duruşmalarında ifade vermesi için mektup göndererek yaptığı çağrıya avukatlarının verdiği yanıtı koydu.

Trump'ın avukatları açıklamasında, "Mektubunuz yalnızca herkes tarafından bilineni doğruluyor. ABD’nin 45. başkanına karşı iddialarınızı kanıtlayamazsınız, şu anda o sıradan bir vatandaş."

Bu paylaşım 45 binden fazla beğeni ve 11 binden fazla retweet aldı.