TRT'nin e-Bandrol Uygulaması Genişletildi: Telefonlar, Bilgisayarlar ve Televizyonlar Dahil Edildi

TRT'nin elektronik ürünlerde uygulanan e-Bandrol sisteminin kapsamı genişletildi. Buna göre artık telefonlar, televizyonlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı saatler de e-Bandrol sistemine kaydedilebilecek.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, son kullanıcıyı doğrudan ilgilendirmiyor olsa da önemli olan bir düzenlemeye ev sahipliği yaptı. TRT'nin bir süredir uygulamada olan e-Bandrol sistemine akıllı telefonlar, taşıtlar, televizyonlar, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı saatler de eklendi. 'Standart' bandrol uygulamalarını bilirsiniz. Üzerinde bandrol bulunan ürünlerin orijinal ve yasal olduklarının anlaşılmasını sağlar. İşte bu bandrollerin dağıtım işi, ülkemizde TRT tarafından gerçekleştiriliyordu. Tüketiciler de fiziksel bandroller yerine hayata geçen e-Bandrol sistemi sayesinde e-Devlet üzerinden kontrol yapabiliyor, bir ürünün 'orijinal' olup olmadığını anlayabiliyordu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, bahsi geçen ürünleri kullananlardan ziyade, o ürünleri Türkiye'de üreten veya Türkiye'de satmak için ithal eden mükellefleri ilgilendiriyor.

Şirket veya bireylerin bu uygulamadan faydalanması için, bazı şartlara sahip olması gerekiyor

Yılda 500 bin adet televizyon,

yılda 100 bin adet bilgisayar,

yılda 100 bin adet telefon,

yılda 100 bin adet tablet,

yılda 100 bin adet akıllı saat

imalatı yapan mükellefler, e-Bandrol uygulamasından faydalanabilecekler. TRT, yukarıda verdiğimiz üretim kapasitesi şartlarını 4 katına kadar çıkarma veya sıfıra düşürme yetkisine de sahip olacak. Bununla birlikte; ürünlerin seri numarası ile ilgili bir usulsüzlük olması durumunda e-Bandrol uygulamasından faydalanılamayacak. Uygulamaya rağmen bandrolsüz ürün sattığı tespit edilen mükellefler de e-Bandrol uygulamasını kullanamayacaklar.

Peki e-Devlet üzerinden e-bandrol kontrolü nasıl yapılır?

Adım#1: "TRT E-Bandrol Sorgulama" ekranına gidin.

Adım#2: e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

Adım#3: Açılan sayfada sorgulama yapacağınız ürünü seçin.

Adım#4: İstenen bilgileri girin. (Telefon IMEI kod öğrenme için *#06# kodunu kullanabilirsiniz.)

Adım#5: Sorgulama sonucunu görün. Ürün için atanmış bir e-Bandrol varsa, ürünün orijinal olduğuna emin olabilirsiniz.