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Trafik ihlali yapanlar robota yakalanacak

İzmirli girişimci Üzeyir Akova, otoyol kenarlarındaki bariyerlerde hareket edebilen, emniyet şeridi ve hız sınırı ihlallerini tespit edebilen bir otonom robot geliştirdi. Kaza riskinin en az indirilmesini amaçladığını belirten Akova, projesinin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi.

Bilim ve Teknoloji 25.01.2021, 09:16
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Trafik ihlali yapanlar robota yakalanacak

İzmirli girişimci Üzeyir Akova, otoyol kenarlarındaki bariyerlerde hareket edebilen, emniyet şeridi ve hız sınırı ihlallerini tespit edebilen bir otonom robot geliştirdi. Kaza riskinin en az indirilmesini amaçladığını belirten Akova, projesinin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi.

İzmir’de yaşayan genç girişimci Üzeyir Akova, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü’nden mezun olmasının ardından endüstriyel otomasyon ve güneş enerji santralleri konusunda projeler yürüttü. Bir gün otoyolda bir kazaya şahit olan Üzeyir Akova, emniyet şeridinin çok fazla ihlal edildiğini ve ambulansın kaza yerine güçlükle ulaştığını gördü. Bu konunun üzerine ne yapabileceğini düşünen Üzeyir Akova, "Railbot" adını verdiği bir otonom robot geliştirmeye başladı. Yaklaşık 1 buçuk yılda otoyol kenarlarındaki bariyerler üzerinde otonom kabiliyetli hareket eden, trafiği kontrol ederek sesli ve ışıklı uyarı yapıp ihlalleri anında emniyete bildirebilecek bir robot tasarladı. Akova, geliştirdiği robot için yaptığı patent başvurusunun değerlendirme sürecinin kısa süre içinde sonuçlanmasını bekliyor.

"Türkiye’de bir ilk"

Otonom robot projesinden bahseden Akova, "Railbot, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak üzere bariyer üzerinde otonom hareket kabiliyetine sahip, trafik denetimini ve ihlallerini tespit etmek üzere tasarlanmış yerli otonom robot projesidir. Türkiye’de bir ilktir. Birden fazla amaca hizmet ediyor. Emniyet şeridi ihlali, hız sınır ihlal ve en sonunda da tamamen trafik denetleme amaçlı kullanılabiliyor. Mesela bir yangın anında itfaiyeye haber verebiliyor. Bir kaza olduğunda ambulansa ve emniyet güçlerine haber verebiliyor. Otoyol güvenliğini tehdit eden cisimleri, hayvan ve yaya girişlerini de ilgili birimlere aktararak karayollarının güvenli olmasını sağlıyor. Robotun enerji ihtiyacını da yol kenarlarında kurulacak güneş enerji paneliyle şarj istasyonlarından karşılanacak" dedi.

Projesine destek bekliyor

Son zamanlarda Türkiye’de hemen hemen her alanda yerli ve milli teknolojik projelere destek verildiğini söyleyen Akova, "Bu bağlamda bunu ülkemize sunmak istiyoruz. Ülkemizde trafikte çok fazla ihlal yapıldığından dolayı can kayıpları yaşayabiliyoruz. Bu kayıpları en az indirmek hatta sıfırlamak için bu robotu ülkemizin hizmetine kazandırmak istiyoruz. Konuştuğum yetkililer bu robota olumlu tepkiler verdi. Bu projeyle birlikte kaza riskinin en aza indirilmesini amaçlıyoruz. Bunun için de yatırımcı desteğiyle birlikte yerli yazılım geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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