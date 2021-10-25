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Trabzon’un geleneksel el sanatları teknolojiyle buluştu

Trabzon’un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları, Kuyumculuk Tasarım Merkezinin kurulmasının ardından teknolojiyle buluştu.

Bilim ve Teknoloji 25.10.2021, 11:10
Trabzon’un geleneksel el sanatları teknolojiyle buluştu

Trabzon’un kuyumculuk alanındaki geleneksel el sanatları, Kuyumculuk Tasarım Merkezinin kurulmasının ardından teknolojiyle buluştu.

Trabzon’un benzersiz el emeği, göz nuru ürünlerinden telkâri, hasır ve kazaziye için Kuyumculuk Tasarım Merkezi kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında finans edilen merkezde tasarım ve kalıp döküm işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece ürünlerin her defasında şehir dışına çıkması engellenecek. Hem 5 milyon liralık tasarruf sağlanacak hem de tasarımların kopyalanmasının önüne geçilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son Trabzon ziyareti sırasında Ayasofya Camii ve Müzesinin altında bulunan Kuyumculuk Tasarım Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Yürütücülüğünü Trabzon Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği merkezin kuyumculukta el işçiliğini ileriye taşıyacağını ifade eden Bakan Varank, “Kuyumculuk alanında Trabzon’a değer katacak bir proje. Ya Allah Bismillah” diyerek kurdeleyi kesti.

"Tarihinin ve kültürünün en önemli bileşenlerinden biri kuyumculuk"

Merkeze ilişkin bilgi veren Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon ekonomisinin, tarihinin ve kültürünün en önemli bileşenlerinden birinin kuyumculuk sektörü olduğunu ifade ederek, “Tarihi vesikalardan biliyoruz ki Kanuni Sultan Süleyman Han da kuyumculuğu Trabzon’da öğrenmiştir” dedi.

Tüm aşamalar Trabzon’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında DOKA olarak son teknoloji ile donatılmış Trabzon Kuyumculuk Tasarım Merkezini destekleyerek Trabzon’a kazandırdıklarını kaydeden Genel Sekreter Adıyaman, “Bu merkez ile kuyumculuk sektörü, tasarımdan üretime kadar tüm aşamaları artık Trabzon’da gerçekleştirecek” açıklamasında bulundu.

İstihdama da katkı sağlayacak

Genel Sekreter Adıyaman, üretim, maliyet ve zaman anlamında ciddi kazanç getirecek merkezin istihdama da katkısı olacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Trabzon’un geleneksel el sanatları olan hasır, telkâri, kazaziye gibi ürünleri de modern tasarımları ile daha katma değerli markalaşan ürünler olarak uluslararası arenada tanıtmış olacağız.”

5 milyon liralık tasarruf

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, “Tasarım yaptırmak isteyen kuyumcular İstanbul’a gittiğinde yıllık toplam 5 milyon lira masraf yapıyorlardı. Merkezin açılması ile bu harcama kalemi Trabzon ekonomisi içinde kalacak” diye konuştu.

“İstanbul’a üç defa gitmemiz gerekiyordu”

Kuyumcu Atölyesi Sahibi Murat Akyüz, “Bir tasarım için İstanbul’a üç defa gitmemiz gerekiyordu. Tasarımcı, dökümcü arkasından kalıpçıya gidiyorduk. Artık Trabzon hasırı ile ilgili tüm parçalar Trabzon’da üretilecek” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir makinenin üretmediği ürünleri burada üretiyoruz”

Bölgenin eşsiz yetenekleri olduğunu vurgulayan tasarımcı Ümran Kaynak, “Dünyada hiçbir makinenin üretmediği ürünleri burada üretiyoruz. Hasır, kazaziye, telkâri bunları hiçbir makinada üretemezsiniz, insanların ilmek ilmek işlediği çok değerli sanatlar bunlar” şeklinde konuştu.

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