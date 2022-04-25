Togg'a siber saldırı!

TOGG hesap yönetimi geri alındıktan sonra Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz.”

Hesabı ele geçirenler tarafından yapılan paylaşımlar kısa sürede silindi fakat bu paylaşımlar kullanıcıların gözünden kaçmadı. Henüz bu saldırının arkasında kimin olduğu bilinmiyor.