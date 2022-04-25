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Togg'a siber saldırı!
Yerli otomobil projesini yürüten Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu’nun (TOGG) resmi Twitter hesabı siber saldırıya uğradı. Hesabı ele geçiren hackerler dijital NFT marketi OpenSea üzerinden NFT reklamları yaptı ve satışa koydukları NFT’leri sergiledi.
Bilim ve Teknoloji 25.04.2022, 09:01
TOGG hesap yönetimi geri alındıktan sonra Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:
“Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz.”
Hesabı ele geçirenler tarafından yapılan paylaşımlar kısa sürede silindi fakat bu paylaşımlar kullanıcıların gözünden kaçmadı. Henüz bu saldırının arkasında kimin olduğu bilinmiyor.