TOBi, ev interneti kullanıcılarına hizmet vermeye başladı

Dijital asistan TOBi, Vodafone Evde İnternet müşterilerine hizmet vermeye başladı. Evde İnternet hizmetiyle ilgili uçtan uca destek verebilen dijital asistan, müşterilere fatura tutarından bağlantı sorunlarına kadar pek çok konuda yardımcı oluyor.

Vodafone, yapay zekaya dayalı dijital asistanı TOBi ile müşterilerine dijital deneyim sunmaya devam ediyor. Bugüne kadar bireysel ve kurumsal müşterilere destek veren TOBi artık Vodafone Evde İnternet müşterilerine de hizmet vermeye başladı. Verilen bilgiye göre, Evde İnternet hizmetiyle ilgili uçtan uca destek verebilen dijital asistan, ev interneti müşterilerine fatura tutarından bağlantı sorunlarını çözmeye kadar birçok konuda yardımcı olabiliyor. Operatörün Yanımda uygulamasına ‘Vodafone Ev/İş İnternetim’ sekmesinden giriş yapan kullanıcılar dijital asistan ile kolayca yazışma başlatabiliyor ve taleplerine çözüm bulabiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent, “Müşterilerimizi dijital kanallar üzerinden sunduğumuz işlemlerin süratinden ve kalitesinden faydalandırmaya devam ediyoruz. Yapay Zekâ tabanlı dijital kahramanımız TOBi, dijital dünyanın self servis imkanlarıyla çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Dijital asistan, bilgiye ulaşmanın ve sorulara cevap almanın en kolay yollarından biri. Öyle bir asistan düşünün ki aynı anda milyonlarca Vodafone kullanıcısını tanıyor ve hepsine aynı anda hizmet verebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olup destek vermek dijital asistanın var oluş sebebi. Aylık tekil kullanıcı sayısı 4 milyona, aylık sohbet sayısı ise 10 milyona ulaşan dijital asistan, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ardından şimdi de ev interneti müşterilerimize hizmet vermeye başladı. Bu yönüyle Evde İnternet hizmetiyle ilgili uçtan uca destek verebilen ilk ve tek dijital asistan oldu.”

Her konuda yardımcı

Yapılan açıklamaya göre dijital asistan, kullanıcılarına Evde İnternet hizmeti fatura tutarı, fatura dönemi ve son ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verebiliyor; Evde İnternet paket/tarife, kampanya ve taahhüt dönemleri hakkındaki sorularını yanıtlayabiliyor. Ev interneti bağlantısıyla ilgili yaşanabilen problemleri çözmede de kullanıcılarını asiste edebilen TOBi, adım adım ne yapmaları gerektiği konusunda onlara rehberlik ediyor. Dijital asistan ayrıca, ev internetiyle ilgili hat dondurma, nakil ve devir gibi temel işlemler hakkında detaylı bilgi paylaşıyor ve yönlendirmelerde bulunuyor. Böylece kullanıcılar, bu konulardaki sorularına yanıt bulabilmek için internette veya uygulama içinde arama yapmak zorunda kalmıyor; sorularını doğrudan TOBİ’ye yönlendirmeleri aradıkları bilgilere ulaşmaları için yeterli oluyor.

Kişiselleştirilmiş deneyim sunacak

Evde İnternet kullanıcıları dijital asistana en çok fatura bilgisi, teknik çözümler ve nakil/hat dondurma gibi temel süreçlerde destek almak için geliyor ve bu ihtiyaçlarına bir sohbet altyapısı üzerinden kolaylıkla yanıt alabiliyor. Dijital asistan, yakın zamanda Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden daha çok kullanıcıya ev interneti konusunda yardımcı olmayı ve onlarla eğlenceli sohbetler gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlerleyen dönemde kullanıcılarını ihtiyaç olması halinde canlı destek ekiplerine de yönlendirebilecek olan TOBi, aynı zamanda kullanıcının henüz farkında olmadığı durumlarda proaktif çözümler sunacak ve kişiselleştirilmiş yaklaşım ve önerileriyle sunduğu deneyimi bir sonraki adıma taşıyacak.