TOBFED, ‘Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’ni topluyor

Türkiye genelinde 300 bin KOBİ ile 1,5 milyon çalışanın tek temsilcisi konumundaki Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) ‘Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’ni İstanbul’da topluyor.

3 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek zirvede otomotiv sektörünün devleri başta olmak üzere iş, sanat, siyaset ve STK dünyasından yoğun katılım bekleniyor. TOBFED’in 4. Olağan Genel Kurulu’nun da yapılacağı organizasyonda sürdürülebilir çevre politikaları ile öne çıkan 10 kurum ve kuruluş ‘Gelecek Elimizde Töreni’ ile ödüllerini alacak.

Gelecek elimizde ödülleri

Suyun geri dönüşümü konusunda otomotiv sektöründe ilk çalışmayı başlatan ve projenin kamu ve üniversiteler işbirliği ile yaygınlaşmasını sağlayan TOBFED, sürdürülebilir çevre konusunda duyarlı kurum ve kuruluşları ‘Gelecek Elimizde Ödül Töreni’nde ödüllendiriyor. 10 ödülün verileceği ödül töreninin sunuculuğunu Oylum Talu yapacak.

“Gelecek Elimizde” demek için üretmeliyiz

‘TOBFED Sürdürülebilir Gelecek Raporu ve Eylem Planı’nı geçtiğimiz hafta bir lansman ile kamuoyuna açıklayan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş “Elektrikli araç devriminin henüz başlarındayız. ‘Gelecek benimdir’ diyebilmek için dünyadaki gelişmeleri sadece takip etmekle kalmamalı, muhakkak gelişimin bir parçası olmalıyız. Üretmeliyiz, üreterek büyümeliyiz. Elektrikli araçlar, tüm altyapıyı ve iş yapış süreçlerini, dolayısıyla sektörümüzü de kökünden değiştirecektir. Diğer yandan, kadınlar, gençler ve tüm dezavantajlı gruplar da önceliğimiz olmaya devam edecektir. Ancak bu şekilde küresel anlamda rekabetçi bir sektör olabileceğiz” ifadelerini kullandı.