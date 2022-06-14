TOBB ve Turkcell, yerli teknoloji üreten KOBİ’lerle buluştu

Turkcell ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’nin dijital altyapılarda yerlilik ve millilik hedefleri kapsamında KOBİ’lerin desteklenmesi için “İnovasyon ile Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” etkinliği düzenledi. Etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, teknolojide yerli üretim konusunda değerlendirmelerde bulundu. Yapılacak iş birliği sayesinde KOBİ’ler, Turkcell’in teknoloji ve Ar-Ge desteğiyle yerli ürünlerini geliştirebilecek.

Turkcell ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’nin dijital altyapılarda yerlilik ve millilik hedefleri kapsamında KOBİ’lerin desteklenmesi için “İnovasyon ile Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” etkinliği düzenledi. Turkcell’in video konferans uygulaması BiP Meet üzerinden düzenlenen etkinlikte yazılım odaklı yerli ürünler geliştiren KOBİ’lere, Turkcell’le birlikte ürünler geliştirmeleri için iş birliği çağrısı yapıldı. Projeyle TOBB bünyesindeki KOBİ’lerin, Turkcell’in teknoloji ve Ar-Ge desteğinden faydalanarak potansiyellerini ve yetkinliklerini ortaya çıkarmaları, projelerini hayata geçirebilmeleri ve dijital ihracata katkı sağlamaları hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda; telekomünikasyon sektörü ekosisteminin ihtiyaçları, yerli malı belgesi almanın önemi, Ar-Ge, teknoloji ve yerlileştirme alanlarındaki KOSGEB katkılarının öneminin altı çizildi.

Ayrıca; şirketin satın alma politikaları ve yerlileşme çalışmaları kapsamında KOBİ’lere olan destekleri ele alındı. Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ise katılımcıları Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Yerlilik ve Millilik çalışmaları alanlarında bilgilendirdi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, konuşmasında teknoloji geliştirme ve üretimde yerlilik konusunun önemine değindi. Bülent Aksu, Turkcell’in hizmet verdiği faaliyet alanlarında yerli çözümlerin gelişmesini ve desteklenmesini memleket meselesi olarak gördüklerini ifade etti. Şirketin uluslararası platformlarda aktif rol alarak edindiği bilgi birikimi ve tecrübesi sayesinde, yerli ve milli ürün geliştiren KOBİ’lere katkı sağlamayı da önemsediğini vurgulayan Bülent Aksu, sözlerine şöyle devam etti: “Yerli firmaları, beklentileri karşılayan rekabetçi ürünler geliştirebilmeleri için yönlendiriyoruz. Ayrıca TOBB ile hayata geçirdiğimiz bu buluşmalarla, yerli firmalara ve yerli üretime verdiğimiz desteği aktarmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Özellikle yapay zeka ve siber güvenlik alanında çalışma yapan şirketlere, teknolojimiz ve tecrübemizle güç kazandırarak yerli ekosisteme sağladığımız katkıyı artırıyoruz.”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise şunları kaydetti: “Bugün Ar-Ge faaliyetlerinin, yerli teknolojiler geliştirmenin ve KOBİ’lerimizin bu alandaki rolünün ne kadar kritik olduğunu konuştuk. Dolayısıyla bu etkinliği yerli mühendislerimizin geliştirdiği iletişim ve yaşam platformumuz BiP üzerinden gerçekleştirmek bizim için büyük anlam taşıyor. Şirket olarak çalışmalarımızda yerlilik ve millilik konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Geniş proje ekibimizle başta laboratuvar çalışmaları olmak üzere ticari sahalarda da hayata geçirdiğimiz uygulamalarla yerli ve milli ürünlere destek vermeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yerli ve milli baz istasyonunu şebekesinde ilk kullanan ve aynı zamanda tüm şebekesinde yerli ürün ve yazılım kullanımı en yüksek operatör olmaktan büyük kıvanç duyuyoruz.”

Yazılımda esas odak yerlilik, siber güvenlik ve yapay zeka

Etkinlikte şirketin yerlilik hedefleri, yerli üretimi destekleme çalışmaları ve üreticilere sağlanan ayrıcalıklar gibi konuların yanı sıra inovasyonu desteklemek için hayata geçirdiği Tedarikçi Eksenli İnovasyon programı ve yeni girişimlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Büyük Ortağım” programının detayları aktarıldı.