TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bir söz daha veriyoruz, önce Avrupa’ya sonra tüm dünyaya Türkiye’nin otomobilini satacağız”

TOBB Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dün üretemezsin diyenler, bunu dünyaya satamazsın diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım sizin huzurunuzda milletimizin şahitliğinde bir söz daha veriyoruz. Önce Avrupa’ya sonra tüm dünyaya Türkiye’nin otomobilini satacağız” dedi.

Togg’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’ndeki açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Gururluyuz. Cumhuriyetimizin 99.yıldönümünde sizleri ortaklarımızla birlikte misafir etme fırsatı bulduk. Mutluyuz. Türkiye’nin yüz yıllık hayali için akıl ve alın teri dökmeyi Allah bizlere nasip etti. Heyecanlıyız milletimizin duasıyla geldik. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak da çok işimiz var. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. En aziz eseridir. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir gündür. Bizler bağımsızlığını tırnakları ile kazıyarak bugünlere ulaşan bir milletiz. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır sözüyle yola çıkanların, küllerinden yeni bir devlet kurmayı başaranların çocuklarıyız. Türk iş dünyası olarak bizler üreterek, ürettiğimizi bütün dünyaya satarak, vatanımızı milletimizi Cumhuriyetimizi büyütmeye devam edeceğiz. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine çıkma yolculuğunu hep sahiplendik, sahiplenmeye de devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehit arkadaşları ve tüm şehit ve gazilerimizi rahmet minnet şükranla anıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin yüz yıllık hayaline dev adım atıyoruz”

"Türkiye’nin yüz yıllık hayaline dev adım atıyoruz. Bugünden itibaren Türkiye’nin otomobillerini bu güzel tesiste üretmeye başlıyoruz” diyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“2017’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel kurulunda Cumhurbaşkanımız bize çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. O gün, Cumhurbaşkanımız nezdinde tüm milletimize söz verdik. Devletimiz yanımızda dursun, biz bunu başarırız demiştik. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yola çıktık. Ortaklarımızla, namı diğer babayiğitlerimizle zorlu bir yolculuğa başladık. Küresel ekonomide taşların yeniden oynadığı dönemde yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürdük. Bugün milletimize verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu vatanın bir evladı olarak ortaklarımla gurur duyuyorum. 1300 kişiyi aşan Togg ekibiyle gurur duyuyorum. İlk günden beri desteklerini esirgemeyen devletimle gurur duyuyorum. En önemlisi ilk gördüğü günden itibaren araçlarımızı çok seven, bizi hiç yalnız bırakmayan halkımızla gurur duyuyorum. İyi ki hepiniz varsınız.”

“Devrim arabasına sahip çıkamamış, Türkiye’nin otomobilini yapamamıştık”

1960’larda çok önemli bir fırsatın kaçırıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Devrim arabasına sahip çıkamamış, Türkiye’nin otomobilini yapamamıştık. Bu sefer 100 yılda bir gelen bu teknoloji fırsatını kaçırmıyoruz. En doğru zamanda, küresel rakiplerimizle baş başa bir yarışa giriyoruz. Bir otomobilden fazlasını üretiyoruz. Togg akıllı cihazları ile yarının dünyasında biz de varız diyoruz. Hala bize inanmayanlar var. Bunu da biliyor ve yılmıyoruz. Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimizde bizle dalga geçmişlerdi. 2018 Haziranı’nda şirketimizi kurduğumuzda bize gülmüşlerdi. 2019 Aralık’ta ilk araç lansmanını yaptığımızda oyuncak bu demişlerdi, 2 sene önce Temmuz 2020’de burada temel attığımızda bu fabrika bitmez demişlerdi. Ama biz hiçbir zaman pes etmedik. Ümidimizi de kaybetmedik. En iyi bildiğimiz işi yaptık. Yatırım yapmaya durmadan çalışmaya devam ettik. Bugün buradayız. Birazdan Cumhurbaşkanımızın banttan indireceği ilk aracımızla seri üretime başlıyoruz. Mart ayında da yollarda Togg araçlarımızı kullanıyor olacağız” diye konuştu.

“Dün üretemezsin diyenler, bunu dünyaya satamazsın diyorlar”

“Dün üretemezsin diyenler, bunu dünyaya satamazsın diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım sizin huzurunuzda milletimizin şahitliğinde bir söz daha veriyoruz. Önce Avrupa’ya sonra tüm dünyaya Türkiye’nin otomobilini satacağız” ifadelerini kullanan Hisarcıklıoğlu, “Bu hedefi de siz verdiniz. İhracat olmadan olmaz dediniz. 2024 sonundan itibaren inşallah ihracat haberlerimizi otomotiv merkezi Avrupa’dan başlayarak duymaya başlayacaksınız. Teknolojimizle mobilite çözümlerimizle rekabetçi fiyatımızla küresel bir marka olacağız. Niye Türkiye’nin otomobili diyoruz, çünkü sadece bu araç Türkiye’de üretilmeyecek. Markası, patenti, tasarımı bizim olacak. Biz lisans almayacağız. Lisans satacağız. Montaj yapmayacağız. Montaj yaptıracağız. Otomotiv tedarik sanayimizi yeni nesil mobilite eko sistemin global oyuncuları haline getireceğiz. TOBB ETÜ’de yer alan merkezimizde geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz teknolojilerle dışa bağımlılığımızı azaltacağız. İhraç eden ülke haline geleceğiz. Biz kararlarımızı alırken Paris’ten Detroit’ten Torino’dan izin almıyoruz. Kararlarımızı biz Gemlik’ten alıyoruz” dedi.

“Türk girişimciler olarak bizler ezber bozmak için buradayız”

“Ezberleri bozmak kolay değil. Türk girişimciler olarak bizler ezber bozmak için buradayız. Ezberleri bozmaya devam edeceğiz” diyen Hisarcıklıoğlu, “Bu yüzden Türkiye’nin otomobili sadece yerli ve milli otomobil yapmak değildir. Togg bir otomobilden fazlası. Yeni bir meydan okumadır. Teknolojik dönüşümdür. Dijital ekonomiye geçiştir. Böyle bir projenin fikrini, vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız fikri ve vizyonu koymakla kalmadı 5 yılda her aşamada bizleri destekledi. Gece gündüz ne zaman kapısını çalsak bizlere yardımcı oldu. Desteğini hep hissettik. Bakanlarımız hep destek oldular” şeklinde konuştu.

“Togg meydan okumadır”

“Togg meydan okumadır” diyen Hisarcıklıoğlu, 365 oda borsa başkanları, iş dünyası, STK, otomotiv temsilcileri, iş ortakları, tedarikçilerin olduğunu belirterek, “365 oda borsa başkanımız başta olmak üzere hepsi arkamızda durdular. Biz kendimizi yalnız hissetmedik. Bir kişi başladık. Şimdi maşallah 1300’ü aştık. Gürcan Karakaş’a da teşekkürler. Türk mühendis ve çalışanların neler yapacağını gösterdiniz. Yarın çocuklarınızın övüneceği esere imza attınız. En büyük teşekkür de ortaklarımıza. Hepsi ülkemizin gururu. Togg’daki ortaklık modelimizle Türkiye’ye önemli anlayış getirdik. Türkler ortaklık kuramaz, yürütemez dediler. Farklı fikirden, sektörden babayiğitleri topladık. Küçük olsun benim olsun demedik. Büyük olsun hepimizin olsun dedik. Büyük cesaret örneği gösterip bizimle yola çıktılar. Şartlar zorlaştığında bile geri çekilmediler. İşe daha sıkı sarıldılar. Sevgili ortaklarım sizlerle gurur duyuyorum. Anadolu Grubundan Tuncay Özilhan, BMC Vahap Tosyalı, Zorludan Ahmet Zorlu, Turcell’den Bülent Aksu. Biz bu işe inandık. Taşımızın altına gövdemizi koyduk. bu daha başlangıç. Yolumuz uzun. Türk girişimcileri olarak daha büyük hedeflerin peşindeyiz. İcat çıkaran, teknoloji ihraç eden eski köye yeni adet getiren Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalayan bir Türkiye. Allah Türkiye’nin otomobilinin tekerine taş değdirmesin” dedi.