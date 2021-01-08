TikTok'tan Türkiye'ye temsilci atama kararı

Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ''VK ve YouTube'un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun"