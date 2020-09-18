TİKA’dan Hırvatistan’da 3 boyutlu modelleme ve yazıcı eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Hırvatistan’ın Zabok şehrinde 14-30 yaş arasındaki gençlere yönelik faaliyetler yürüten Zagor Dernekler Ağı iş birliğinde düzenlenen 100 saatlik “Temel Düzey 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Yazıcı Eğitimi” başarıyla tamamlandı.

2007 yılında Krapina-Zagorje bölgesinde gönüllülük faaliyetleri yürüten 15 farklı derneğin çatı organizasyonu olarak kurulan Zagor Dernekler Ağı, bölgede gençlerin sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyen eğitimler düzenliyor. Eğitim alan gençler, bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine hizmet eden faaliyetlerde görevlendirerek toplumsal bütünleşme ve iş birliğine katkı sağlıyor. TİKA tarafından organize edilen “3 Boyutlu Modelleme ve Yazıcı Eğitimi”ne katılan aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise öğretmenlerinin de yer aldığı 14 kişi, 3 hafta süren 100 saatlik eğitimi başarıyla tamamladı. Katılımcılar, eğitimlerini 2019 yılında TİKA tarafından Velika Gorica’da gerçekleştirilen 3 boyutlu modelleme ve 3 boyutlu yazıcı kursunu başarıyla tamamlayarak eğitmen olan Dino Pecenjev ve Kresimir Norisic’den aldı. TİKA tarafından gerçekleştirilen proje sonunda Türk malı 3 boyutlu yazıcı organizasyona hediye edildi.

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Zagor Dernekler Ağı Koordinatörü Ivana Radanovic, gerçekleştirilen eğitime bölgedeki gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini, günümüzde yeni teknolojilerin gençlere aktarılmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Radanovic, eğitim konusunda özellikle kırsalda hala ciddi desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, proje için TİKA’ya teşekkür etti.

TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut ise hemen hemen her sektörde gerçekleştirilen eğitim projeleri arasında gençlere ve eğiticilerin eğitimine yönelik olanlarının en verimlilerinden olduğunu belirtti. Bulut, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların halihazırdaki ve ilerideki mesleki hayatlarında aldıkları eğitimin ufuk açıcı olacağını umduğunu ve pandemi şartlarında söz konusu eğitime katılmak için katılımcıların gösterdikleri çabadan mutluluk duyduğunu ifade etti.