TİKA, KKTC’de 3D Tasarım ve Üretim Laboratuvarı kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Lefke Avrupa Üniversitesine 3D Tasarım ve Üretim Laboratuvarı kurdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin 3D tasarım ve üretimin yanı sıra AR-GE çalışmaları gerçekleştirmelerine de imkan sağlayacak “Cezeri Laboratuvarı” kuruldu. Laboratuvarda, çeşitli tipte 3 boyutlu yazıcılar ve tarayıcılar, lazer kesim, CNC router cihazları, masaüstü torna, matkap tezgahları, bilgisayarlar, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri ile çeşitli mekanik-elektronik araç ve gereçler bulunuyor.

TİKA tarafından akademisyenlere 5 gün boyunca eğitim verildi

Bütün ekipmanları Türkiye’den getirilen laboratuvarın kurulumu sonrası, TİKA tarafından görevlendirilen uzmanlarca üniversitede görev yapan akademisyenlere 5 gün boyunca eğitim verildi. KKTC’de iki devlet vakıf üniversitesinden birisi konumunda olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nde kurulan laboratuvarda, Elektrik Elektronik, Mimarlık, Çevre Bilimleri, Tarım, Diş Hekimliği, Bilişim Sistemleri ve Eczacılık Bölümlerinden eğitime katılan 12 öğretim elemanı eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Eğitimin son gününde Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’in de katılımı ile gerçekleştirilen törende sertifikalar hak sahiplerine teslim edildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Lefke Avrupa Üniversitesi 3D Tasarım ve Üretim Laboratuvarı’nı ziyaret etti, kendisine eğitim alan öğretim görevlileri tarafından tanıtım yapıldı. Ziyarette Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Rektör Yardımcıları ve TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da hazır bulundu.