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Thuraya’dan yenilikçi Bas-Konuş iletişim çözümü

Thuraya, Cobham SATCOM ile geliştirdiği yenilikçi Bas-Konuş iletişim çözümünü piyasaya sürdüğünü açıkladı. Yeni çözüm, kullanıcılara farklı teknolojileri entegre ederek özel ağlar oluşturma imkanı sağlayacak.

Bilim ve Teknoloji 01.03.2022, 13:34
Thuraya’dan yenilikçi Bas-Konuş iletişim çözümü

Thuraya, Cobham SATCOM ile geliştirdiği yenilikçi Bas-Konuş iletişim çözümünü piyasaya sürdüğünü açıkladı. Yeni çözüm, kullanıcılara farklı teknolojileri entegre ederek özel ağlar oluşturma imkanı sağlayacak.

BAE’nin milli uydu çözümleri sağlayıcısı Al Yah Satellite Communications Company PJSC’nin alt kuruluşu Thuraya Telecommunications Company, yeni IP tabanlı radyo iletişim çözümü Thuraya Bas-Konuş’u piyasaya sürdüğünü duyurdu. Yeni ürün, deniz ve kara için uydu iletişim çözümleri pazarının lideri Cobham SATCOM ile birlikte geliştirildi. Çözüm sayesinde, çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kullanıcılar, varlıklarının ve ekiplerinin olduğu her yerde ses iletişimlerini görüş alanlarının ötesine taşıyabilecek.

Yeni ürün hakkında şu açıklama yapıldı: IP tabanlı bir radyo iletişim çözümü olan Bas-Konuş, herhangi bir Thuraya geniş bant terminali ile birlikte çalışarak özel bir ağ kurabilir. Şirketin gelişmiş uydu sistemi üzerinden 3G/LTE/LMR (Kara Mobil Telsiz) gibi farklı teknolojileri birleştirme ve entegre etme imkanı vererek sorunsuz ses ve veri iletişimi sağlar. Kullanımı kolay bir tasarıma sahip yeni çözüm, karada ve denizde farklı iletişim sistemlerine sahip birden fazla kullanıcı arasında güvenli birlikte çalışabilirliği garanti ediyor. Birden fazla cihaz ve konumdan iletişimi yöneten çözüm uydu, hücresel ve LAN arasında gerçek zamanlı, kesintisiz geçiş sağlayarak uygun maliyetli ve güvenilir bağlantı sağlar. Bas-Konuş, genelde sağlıklı bağlantı olmayan ücra bölgelerde önemli görevler yürüten kuruluşlara, özellikle farklı bölgeler, ülkeler ve kıtalar arasında iletişim kurmaya ihtiyaçları olan durumlarda destek olmak için tasarlandı. Bas-Konuş hizmeti, kuruluşların bu zorlukları aşmalarını sağlayarak genel iş gücü verimini ve iş güvenliğini artırıyor.

Yeni ürün hakkında Thuraya İcra Kurulu Başkanı Sulaiman Al Ali şunları söyledi: "Bas-Konuş çözümünün lansmanını yapmaktan gurur duyuyoruz. Uydu bağlantısı ve konuşma teknolojisi, şirketimiz tarafından halihazırda hizmet sunulan çok çeşitli sektöre büyük kolaylık sağlayarak, askeri birlikler ve sahada faaliyet gösteren personel için verimliliği, iş güvenliğini ve güvenliği artıracaktır. Pazarda kullanıcıların, tek bir çözüm üzerinden iletişim kurmalarını sağlayan Bas-Konuş hizmeti talep ettikleri net biçimde görülüyor. Bu şekilde bir hizmet için pazar potansiyelinin artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cobham SATCOM ile iş ortaklığımız bu başarılı lansmanın önemli unsurlarından biri. Bu iş birliği, küresel pazar payımızı artırmak için özellik ve uygulamaların daha da geliştirileceği bir platform oluşturarak portföyümüzü genişletmemizi ve geliştirmemizi sağladı. Şirket ile iş birliğimizi büyüterek yakın gelecekte bu alanda yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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