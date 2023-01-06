The Gaca ve O Gaca takımları çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanını heyecanlandırdı

Zonguldak’ta bilim sanat merkezinde elektrikli otonom araç, İHA, SİHA ve roket çalışmalarıyla adeta göz dolduran THE Gaca ve O Gaca takımları TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ağırladı. Çalışmalarda adeta heyecanlandığını söyleyen Mandal, takımları Gebze’deki Bilişim Vadisi’ne davet etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezini ziyaret etti. 2022 Teknofest yarışmalarında kendilerini davet eden The Gaca ve O Gaca teknoloji takımlarının daveti üzerine bir ziyaret gerçekleştiren Hasan Mandal, Bilim Sanat Merkezi teknoloji atölyesinde öğrencilerle buluştu. Yapılan çalışmaları öğrencilerin kendilerinden dinleyerek bilgi aldı.

Elektrikli araç, Elektrikli otonom araç, İHA, SİHA, roket ve diğer alanlarda yapılmış ve yapılmaya devam eden ürünleri inceleyen Hasan Mandal, emek veren tüm öğrenci, öğretmen ve yöneticilere teşekkür etti.

"Geleceğin teknolojilerini konuşuyoruz. O teknolojiler için bakıldığında bizim sizden aldığım ilham, heyecan. Lise öğrencimizin otonom cihaz, akıllı cihaz geliştirme noktasında bu şudur. Ben geleceğe bakıyorum. Gelecekteki sorunları sorun olarak değil çözüm olarak görüyorum. Sorumluluk ailenize, ülkenize ve insanlığa karşı. Söyleyecek bir şeyiniz var mı? Söyleyecek bir şeyiniz var. 2018 yılında ilk Teknofest’i gerçekleştirdiğimizde 500 bin misafirimiz vardı. Ziyaretçi vardı. Birçok misafir gelmek, görmek duymak noktasındaydı. Ama geçtiğimiz yıl 500 bin ziyaretçi, 600 bin yarışmacı vardı. Hepsi sahaya gelemedi ama yarışmaya aday oldular" diye konuştu.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan TÜBİTAK Başkanının ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek burada yapılan çalışmalarda büyük bir özveri ve çaba olduğuna dikkat çekti. Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Tolunay Demirci de yıllardır Teknofest yarışmalarına katıldıklarını, bu yarışmalarda destekleri yakından hissettiklerini, aynı heyecan ve motivasyonla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. Hasan Mandal The Gaca ve O Gaca takımlarının öğrencileriyle bir süre sohbet ederek onları Gebze Bilişim Vadisine davet etti.