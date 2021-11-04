Texas’ta 3D evlerden mahalle inşa edilecek

ABD’nin Texas eyaletinde dünyanın en büyük 3 boyutlu evlerden oluşan mahallesi inşa edilecek.

Gelişen teknoloji inşaat sektöründe çığır açacak projelerin ortaya konmasına imkan sağlıyor. Dünyanın birçok noktasında artık 3 boyutlu yazıcı (3D-printer) teknolojisi ile evler inşa ediliyor. ABD’de inşaat şirketleri Lennar ve ICON oluşturdukları ortak bir projeyle tamamı 3D evlerden oluşacak yeni nesil bir mahalle inşa edecek. Texas eyaletinin Austin kentinde yapılacak proje dünyanın en büyük 3D evlerden oluşan mahallesi olmaya hazırlanıyor.

Gelecek yıl temeli atılması planlanan projede kapsamında gelişmiş robotik yapı sistemi ile betondan 100 adet tek katlı ev inşa edilmesi planlanıyor. 3D teknolojisi ile proje alanında oluşturulacak her bir evin inşası ise yaklaşık 1 hafta sürecek.

Evler ICON firması tarafından geliştirilen 5 adet Vulcan adlı makine tarafından inşa edilecek. Firma daha önce yaptığı açıklamada, bu makine ile yaklaşık 300 metre kare genişliğindeki evler yapılabileceğini belirtmişti.

Doğa dostu evler

Yapılan araştırmalarda, 3D inşaat teknolojisinin karbondioksit emisyonlarını azaltabileceği ön görülüyor. Kullanılan sürdürülebilir yapı malzemeler ise sıfır atık oranına ulaşılmasını sağlıyor. Projenin maliyeti henüz açıklanmazken, ICON tarafından yapılan açıklamada kullanılan teknolojinin daha az insan gücüne ihtiyaç duyulduğu için geleneksel inşaat yöntemlerinden çok daha hızlı ve az maliyetli olduğu belirtildi.

ICON’un CEO’su Jason Ballard yaptığı açıklamada, mahalle projesinin bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Amerika Birleşik Devletleri, yaklaşık 5 milyon konut eksikliğiyle karşı karşıya. Bu nedenle kaliteden, estetikten veya sürdürülebilirlikten ödün vermeden talebi hızla artırmaya ihtiyaç var ve bu tam olarak teknolojimizin gücüyle sağlanabilir” dedi.

ICON, 2018’den bu yana Texas ve Meksika’da 3D teknolojisi ile konut inşa ediyor. Bir başka 3D yazıcı kullanan şirket Palari Group, Palm Springs’de fiyatı 595 bin dolardan başlayan 15 adet üç yatak odalı 3D evler inşa edeceklerini açıklamıştı.