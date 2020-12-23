TEVMOT Projesi kapsamında yüksek verimli motor dönüşümlerinde ilk uygulama OSB’de gerçekleşti

Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi (TEVMOT) kapsamında ilk yüksek verimli motor dönüşümleri üzerine üretim yapan 2 firmanın toplam 13 motorunu yenileyerek verimsiz motorları enerji verimli motorlara dönüşümü tamamlandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Kalıpsan Savunma Havacılık ve Gürgenler İnşaat firmalarında TEVMOT Projesi kapsamında ilk yüksek verimli motor dönüşümleri Kasım ayında gerçekleştirildi.

ASO tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“TEVMOT kapsamında seçilmiş toplam 100 KOBİ’nin 13’ünü barındıran Ankara ASO 1.OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çerçeve protokolüne ilk imza atan pilot bölge OSB oldu. Proje kapsamında KOBİ’lerde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında verimsiz motorların enerji verimli motorlara dönüşümü tamamlanıyor. Motor enerji ön etütleri ve detaylı etütleri tamamlanan ASO 1.OSB’de yer alan 13 KOBİ’nin 2021 yılının ilk aylarında enerji verimli motor dönüşümlerini hızlıca tamamlaması planlanıyor.”

ASO tarafından daha düşük karbon ayak izi olan bir ekonomiye dönüşümü teşvik etmek üzere finansman sağladığı belirtilerek,” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ve Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın himayelerinde yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar’ın desteğiyle gelişen TEVMOT, enerjinin daha verimli kullanılmasını, daha düşük karbon ayak izi olan bir ekonomiye dönüşümü teşvik etmek üzere KOBİ’lere teknik danışmanlık ve finansmana erişim için yönlendirme sağlıyor. Proje kapsamında Ankara Sincan ASO1, Adana Hacı Sabancı, İzmir Kemalpaşa (KOSBİ), Kocaeli Gebze, Antalya, Uşak ve Bursa OSB’lerinden seçilen 100 KOBİ’de elektrik motorlarına ilişkin enerji ön etütleri ve detaylı etütler yapılıyor. Ardından da elektrik motoru vasıtasıyla çalışan sistemlerde üstün verimli (IE3) ve süper üstün verimli (IE4) motorların kullanımı ile motorların ve motorların beslediği sistemlerin veriminin iyileştirilmesine dair öneriler ortaya konuyor” ifadeleri kullanıldı.

Ankara Sanayi Odası KOBİ’lerin enerji verimlilik sınıflarını yükselterek bütçelerine ve ülke ekonomisine katkı sağladığının altı çizilerek,” Bu öneriler ışığında KOBİ’ler KOSGEB’in (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) İşletme Geliştirme Destek Programı altında yer alan “Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği” finans destek programı ile elektrik motorlarının enerji verimlilik sınıflarını yükselterek bütçelerine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor. Bunun yanı sıra enerjiyi verimli kullanmaya teşvik eden TEVMOT projesi ve enerjiyi daha verimli kullanma çabası gösteren KOBİ’ler, karbon salınımı azaltmaya katkı sağlayarak her geçen gün dünyamızı daha çok tehdit eden iklim değişikliğine karşı mücadele veriyor. TEVMOT projesinde, motor enerji etüt raporlarında değiştirilmesi öngörülen motorlara yönelik harcamalar üst limit firma başına 80.000 TL olacak şekilde yüzde 60 oranında destekleniyor. Yeni satın alınan enerji verimli elektrik motorlarının “Yerli Malı Tebliği”ne uygunluğu belgelenirse bu oran yüzde 75’e yükseliyor” değerlendirmesi yapıldı.