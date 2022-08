Tesla yapay zekası at arabasını algılayamadı, tır olarak gösterdi

Tesla’nın Full Self Driving yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşte at arabası bir tır olarak algılandı. Tesla, daha sonra at arabasını bir kamyonet olarak gördü. Son olarak aracın dokunmatik ekranında at arabası, tırın arkasından bir insan yürüyor gibi göründü.

Tesla’nın gösterge panelinde at arabasının ’tır’ olarak algılanması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Paylaşımlarda Tesla’nın Full Self Driving yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşte, aracın önünde seyreden at arabası bir tır olarak algılandığı anlatıldı. Tesla, at arabasını önce tır daha sonra bir kamyonet olarak algıladı.

Aracın ekranında at arabası dışında birçok seçenek göründü

Tesla’nın at arabasını algılamaya çalıştığı anlar, araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde at arabasını önce bir tır, ardından bir kamyonet, üzerine doğru gelen bir tır ve hatta arkasında bir insanın yürüdüğü bir tır olarak algıladığı görüldü. Şirket, yaşanan bu hata ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken, daha önce de Tesla’nın yapay zekası birçok viral olan görüntüler oluşmasına neden olmuştu.

Bu hatalardan en çok viral olanlardan bir tanesi ise Tesla aracın mezarlıktan geçerken orada insan olmamasına rağmen etrafta insanları algılamasıydı.