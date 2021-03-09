Televizyonda haberleri izleyenler şaşkına döndü!

Sunucu Kim Joo-Ha saat başında, her akşam olduğu gibi ekrandaydı ve her akşam olduğu gibi sıra ile haberleri aktarmaya başladı. Haberler de 2020 yılına uygun şekilde, Kovid-19 salgını ve yürütülen mücadeleye ilişkindi.

Fakat bu bülten, sıradan olmaktan çok uzaktı çünkü Kim Joo-Ha o anda ekranda değildi. Yerine 'deepfake' teknolojisi ile üretilmiş versiyonu haberleri aktarıyordu. Bilgisayarda üretilen bu 'sahte' sunucu, ses, mimik ve surat ifadelerini mükemmel bir şekilde kopyalamıştı.

İZLEYECİLER GERÇEKLİK KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜLER

BBC Türkçe'deki habere göre; İzleyicilere daha önce bu gösterinin yapılacağı uyarısı yapılmıştı. Sonrasında yapılan araştırma ise izleyicilerin farklı yorumları olduğunu gösterdi. Bazı kişiler, elde edilen gerçeklik karşısında şaşkınlıklarını dile getirirken bazıları da gerçek Kim Joo-Ha'nın işini kaybetme tehlikesi içinde olduğunu kaydetti.

MBN kanalı, bazı son dakika haberlerinde deepfake teknolojisini kullanmaya devam edeceklerini açıkladı. Bu teknolojiyi üretebilen şirketlerden Güney Koreli Moneybrain, Çin ve ABD'de yeni ortaklık imkanları için temaslar yapıldığını duyurdu.