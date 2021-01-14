Telegram'ın kurucusu Erdoğan'ı örnek gösterdi
Telegram'ın kurucusu Durov, Whatsapp'ın tepki çeken zorunlu güncelleme kararına yönelik bir açıklama yaptı. "Tarihin en büyük dijital göçüne tanık olabiliriz" diyen Durov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telegram hesabı açmasını da örnek verdi. İşte detaylar...
Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da Telegram'a katıldıklarını belirterek, liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü onur duyduklarını bildirdi.
'EN BÜYÜK DİJİTAL GÖÇE ŞAHİT OLUYORUZ'
Durov, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz" ifadesini kullandı.
Pavel Durov, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, uygulamaya yönelik yeni kullanıcı akışının hızlı bir şekilde devam ettiğini aktardı.
Telegram, Whatsapp, açıklama
Telegram'a yönelik küresel çapta bir ilgi olduğunu belirten Durov, "İnsanlık tarihinin en büyük dijital göçüne tanık oluyor olabiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da Telegram kanallarını açtılar" ifadelerini kullandı.
Telegram kanallarının, liderlerin kitleleriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasının "tek doğrudan yolu" olduğunu savunan Durov, "Liderlerin Telegram'ı tercih etmesinden ötürü onur duyduk. Telegram kanalları, 2010'ların teknoloji platformlarıyla eş anlamlı hale gelen manipülatif algoritmaları kaldırarak kamusal iletişime şeffaflık ve bütünlük kazandırır" değerlendirmesinde bulundu.
Telegram kullanıcı sayısının bu yılın ilk haftasında 500 milyon kişiyi geçtiği açıklanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TLEEGRAM'DAN İLK MESAJI
WhatsApp milyonlarca kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle günden güne erirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde WhatsApp yerine Telegram kullanmaya başladığını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerin popüler mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden paylaştığı ilk mesaj ise su tasarrufu konusunda oldu.
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