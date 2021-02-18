Telegram'dan tahvil ihracı! Hedef 1 milyar dolar...

Whatsapp’ın üye bilgilerini toplama kararı sonrası yıldızı parlayan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın sahibi olan Rus Telegram Group Inc. şirketinin kısıtlı sayıdaki seçkin yatırımcılar için tahvil ihraç etmeyi ve 1 milyar dolar gelir sağlamayı planladığı belirtildi.

Kommersant gazetesinin finans piyasasından kaynaklara dayandırdığı habere göre Telegram Group Inc., ABD'liler hariç olmak üzere Rusya, Avrupa, Asya ve Ortadoğu'dan bir grup seçkin yatırımcıya tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor.

Kaynaklar, Telegram'ın yatırımcılardan elde edeceği geliri uygulama altyapısını geliştirmek ve yeni kullanıcıları çekmek için kullanacağını ifade etti. Şirketin, tahvil gelirlerini atıl kalan TON blok zinciri (blockchain) platformunun yatırımcılarına fonlarını geri ödemek için kullanmayı düşündüğü de belirtildi.

Bir tahvilin fiyatının 50 milyon dolar olmasının planlandığı ancak bu rakamın 10 milyon dolara indirilebileceği de kaynakların sahip olduğu bilgiler arasında. Ayrıca yatırımcıların, 5 yıl içinde halka arz edilmesi düşünülen Telegram'ın borsadaki kağıtlarını da indirimli olarak satın alma hakkına sahip olacağı belirtiliyor.

WhatsApp, Twitter, YouTube ile Facebook gibi büyük teknoloji firmalarının kullanıcılar üzerindeki denetimini artırması üzerine Telegram'a geçişlerde son dönemde büyük artış yaşandı.

Uygulama, ocak ayının ilk haftasında yaptığı açıklamada 500 milyondan fazla aylık kullanıcıya ulaştıklarını açıklamıştı. Telegram, Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması olmuştu.