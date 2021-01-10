Telegram, BİP, Signal, Viber! Hangi mesajlaşma uygulaması nasıl kullanılır, hangisi daha güvenli?

DEDİ MESAJLAŞMA UYGULAMASI NELER SUNUYOR?

* Kaybolan mesajlar ile sohbet imkânı,

* Uçtan uca şifreleme ile güvenli mesajlaşma

* GIF, konum, doküman gönderme

* Sesli mesajlaşma

* Sesli ve 8 kişiye kadar videolu görüşme

* Son görülme ve çevrim içi özelliği bulunmuyor

SİGNAL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Tesla ve SpaceX CEO'su ABD'li iş insanı Elon Musk, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından, Twitter üzerinden "Signal kullanın" çağrısı yaptı. Açık kaynaklı, şifreli bir anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal ile sesli ve görüntülü arama yapılabiliyor. Signal uygulamasında tüm mesajlar uçtan uca şifreleniyor. Uygulama, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.

BiP UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Bip uygulaması, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve her şeyiyle Türkiye'ye ait bir uygulamadır. BiP, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.

BiP uygulaması şunları sunuyor:

* BiP'le 10 kişiye kadar görüntülü görüşmeler yapabilirsiniz.

* BiP'le mesajlarınızın okunduktan sonra belirlediğiniz sürede silinmesini sağlayabilirsiniz.

* 100+ Dilde Anlık Çeviri ve Mesajlaşma

* Acil durumlarda BiP Acil Durum Butonu'ndan yakınlarınıza durumunuzu konumuzla birlikte gönderebilir onlarla kesintisiz iletişim kurabilirsiniz.

* BiP'le fotoğraf ve videolarınızı çözünürlük kaybı olmadan gönderebilirsiniz.

* BiP Gece Modu ile pil tasarrufu ederken gözlerinide dinlendirebilirsiniz.

* Kanalını açıp binlerce kişiye sesini duyurabilir, fenomen olma fırsatı bulabilirsin. Gruplarda sohbet edebilir, sosyalleşibilirsiniz.

* BiP'te mobil uygulamada olduğu gibi sesli ve görüntülü görüşmeler yapabilir telefonun şarjı bitse bile iletişime devam edebilirsiniz.

* 250 den fazla servis ve kanal ile bir çok işinizi kolayca halledeilir eğlenebilir, hediyeler kazanabilirsiniz.

* BiP'ten mesaj gönderir gibi güvenli ve hızlı bir şekilde para transferi yapabilirsiniz.

* İhtiyaç anında çok hızlı iletişim kurabilmenizi sağlayan özellik BiP'te

* Kullandıkça eğleneceğiniz en güncel stickerlar BiP'te

TELEGRAM NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram'ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekler.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram'ı akıllı telefonlarda, tabletlerde ve hatta bilgisayarlarda kullanabilirsiniz. iOS (6 ve üstü), Android (4.1 ve üstü) ve Windows Phone için uygulamaları var. Telegram'ın web sürümünü de kullanabilir veya Windows, macOS ve Linux için masaüstü uygulamalarımızdan birini yükleyebilirsiniz.

Telegram'da istediğiniz kadar cihazdan aynı anda oturum açabilirsiniz. Her yerde oturum açmak için sadece ana cep telefonu numaranızı kullananın.

Telefon rehberinizde bulunan ve Telegram'ı olan kişilere yazabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmanın bir başka yolu da Telegram kullanıcı adlarını arama alanına yazmaktır.

Telegram hesabınız için de bir genel kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar sizi bu kullanıcı adı ile arayabilir ve bulabilir; numaranızı bilmese bile size mesaj gönderebilir.

VİBER NEDİR?

Viber Medya'nın geliştirdiği programla kullanıcılar birbirlerine metin mesajları, fotoğraf mesajları, eğlenceli stickerlar, fotoğraflar, videolar, çizimler, konum paylaşma ve çağrı yapma özellikleri bulunuyor. Bütün platformlarda çalışan uygulama masaüstü bilgisayarlardan da kullanılabiliyor.

VİBER'IN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

HD ses kalitesiyle ücretsiz telefon ve video araması yapabilme

Fotoğraf, video mesaj, sesli mesaj, konum, kişi bilgisi, zengin bağlantı, çıkartma ve emotikon paylaşabilme

200'e kadar katılımcıya sahip grup mesajları oluşturabilme; mesajları 'beğenme'; Yönetici olarak grup sohbetlerinizi yönetme, bilgileri düzenleme ve katılımcı ekleyip silme

Açık Sohbetleri Takip etme.

Viber karakterleri Violet ve Legcat ile oyunlar oynayabilme

Dosya ekleme

Mesaj gönderildikten sonra bile, tüm görüşme öğelerinden mesajı silebilme

Anlık bildirimler

Aramalar ve mesajlar için telefon kişi listesiyle entegrasyon

Android tabletler için optimize - Viber'i tabletinizde ve telefonunuzda eş zamanlı kullanabilme

Android Wear desteği

Windows ve Mac işletim sistemleri için Viber Desktop desteği

Yerelleştirildiği diller: Arapça, Katalanca, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Hırvatça, Çekçe, Danca, Hollandaca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Japonca, Korece, Malayca, Norveççe, Farsça, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Portekizce (Portekiz), Romence, Rusça, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Tagalogça, Tayca, Türkçe, Ukraynaca ve Vietnamca.

Viber tamamen ücretsizdir.

LINE UYGULAMASI NEDİR?

iOS, Android ve Windows'lu telefonlarda çalışan Line, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması da sunuyor.

WeChat

Android ve iOS uygulaması olarak sunulan WeChat, Windows, Mac ve web tarayıcısı üzerinden de kullanılabiliyor.

iMessage

Apple'ın mesajlaşma uygulaması iMessage'ı Mac ve iPhone'larda kullanabiliyorsunuz.