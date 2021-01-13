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Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı
Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından kullanıcılar Telegram'a yöneldi. Telegram, 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram kullanıcılarında, son 3 gündür yoğun bir artış oldu. Telegram, uygulamayı kullanan sayısının 500 milyonu geçtiğini duyurdu.
Bilim ve Teknoloji 13.01.2021, 09:36
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Bunların yüzde 38'i Asya’dan, yüzde 27'si Avrupa’dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldığı duyurulmuştu.
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