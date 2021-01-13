Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Bunların yüzde 38'i Asya’dan, yüzde 27'si Avrupa’dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldığı duyurulmuştu.