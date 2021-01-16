Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Telegram'dan kullanıcılarına yapılan bildirimde şu ifade kuıllanıldı: Son 72 saat içinde, 25 milyondan fazla yeni kullanıcı Telegram'a katıldı.

Teşekkür ederiz! Bu dönüm noktası, arkadaşlarını Telegram’a davet eden sizin gibi kullanıcılar tarafından gerçekleştirildi.