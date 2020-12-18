Telefon ve bilgisayarda taksit sayısına yeni düzenleme

17.12.2020 tarihli BDDK kurul toplantısında kredi kartı kullanımı ve taşıt kredisi ile ilgili yeni kararlar alındı. Alınan kararlar, bugün itibarı ile geçerli olacak.

Elektronik, bilgisayar ve taşıt için taksit sayısında düzenleme yapıldı.

BDDK tarafından yayımlanan metinde, ” Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 7. fıkrasında yapılan düzenlemeler ile birlikte basılı ve külçe halinde olmayan kuyum ile ilgili harcamalardaki taksit sayisi 8 aydan 6 aya indirildi. Ayrıca fiyatı 3.500 TL’ye kadar olan televizyon alımları haricindeki elektronik eşya satın alımlarında 6 ay olan taksit sayısı 4 aya indirildi. Mobilya ve elektrikli eşyalarda ise taksit sayısı 18 aydan 12 aya indirildi. ” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca otomotiv sektörü için de düzenleme yapan BDDK, nihai değeri 300.000 TL üzerinde olan araçlar için kredi vadesini 48 aydan 24 aya düşürdü. Taşıt teminatlı kredilerin vadesini 48 aydan 36 aya düşüren BDDK, kararın gerekli kuruluşlar ile paylaşıldığını açıkladı.