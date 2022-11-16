Teknosa “Yarının Farkında” ve “Dijital Temizlik” Projelerini başlattı

Teknosa, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi çerçevesinde sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre bilinci, dijital karbon ayak izi, atık ve e-atık konularında başta gençler olmak üzere toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı “Yarının Farkında” projesi ile “FixFest” etkinlikleri düzenledi. Ayrı bir proje olarak kurguladığı “Dijital Temizlik” konusunda da webinarlar gerçekleştirdi.

Teknosa, Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketi Sabancı Cumhuriyet Seferberliği çerçevesinde “Yarının Farkında” projesiyle farklı etkinliklere imza attı. Teknosa, Habitat Derneği ve DCube ortaklığında döngüsel ekonomi odağında sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, çevre bilinci, dijital karbon ayak izi, atık ve e-atık konularında farkındalıklarının artırılması ve toplumsal fayda sağlanması amacıyla başlattığı eğitim projesi çerçevesinde gerçekleştirdiği “FixFest” etkinliklerinde gençlerle bir araya geldi.

Döngüsel bir festival

Katılımcıların yanlarında getirdikleri kulaklık benzeri basit ürünleri tamir ettirdiği, tamir süreçleri hakkında bilgi edindiği ve ömrünü tamamlayan ürünleri nasıl değerlendirebileceklerini gördükleri döngüsel bir festival olan “FixFest”, Ankara ve İstanbul’da yapıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, tamir atölyesinden takı atölyesine, dönüşüm oyunları atölyesinden sürdürülebilir sanat köşelerine kadar pek çok farklı alanda gün boyu e-atıklar yeniden kullanılarak ve tamir edilerek atık azaltma ile ilgili farkındalık oluşturuldu ve sürdürülebilirlik odağında çalışmalar gerçekleştirildi.

Dijital karbon ayak izini azaltan webinar

Teknosa, Cumhuriyet Seferberliği çerçevesinde 1 Kasım’da topluluk çalışanlarına, 8 Kasım’da ise herkese açık olmak üzere “Dijital Temizlik Webinarları”na ev sahipliği yaptı. Teknosa’nın Habitat Derneği iş birliğiyle dijital karbon ayak izini azaltmak ve dijital temizlik konusuna dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği webinarlar, sosyal medya platformlarından yapılan bilgilendirici ve eğlenceli içeriklerle duyuruldu.

Gençlere hem yüz yüze hem çevrim içi eğitimler verilecek

“Yarının Farkında” projesinde 15-30 yaş arasındaki bin 500 gence, İzmir, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Adana’da yüz yüze, 81 ilde de çevrim içi eğitimler verilecek. Eğitimlerde, “Dünyamıza neler oluyor?”, “Dünyamız neden ve nasıl kirlenir?”, “Elektrikli ve elektronik aletler hangi malzemelerin bileşeni?”, “Ben de dünyaya zarar veriyor muyum?”, “Dijital karbon ayak izim” gibi konu başlıkları etraflıca ele alınacak.