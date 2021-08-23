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Teknosa, İstanbul’daki 37’nci mağazasını açtı

Teknosa, İstanbul’daki 37’nci mağazasını Ümraniye Buyaka Alışveriş Merkezi’nde açtı. Standart formatlı Teknosa mağazasında, beyaz eşya dahil tüm ürünler teknoloji severlerin ilgisine sunuluyor.

Bilim ve Teknoloji 23.08.2021, 14:28
Teknosa, İstanbul’daki 37’nci mağazasını açtı

Teknosa, İstanbul’daki 37’nci mağazasını Ümraniye Buyaka Alışveriş Merkezi’nde açtı. Standart formatlı Teknosa mağazasında, beyaz eşya dahil tüm ürünler teknoloji severlerin ilgisine sunuluyor.

Teknoloji alışverişinde en kapsamlı müşteri deneyimine odaklanarak mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa, İstanbul’daki yeni mağazasını Ümraniye Buyaka Alışveriş Merkezi’nde açtı. Türkiye’nin 69 ilinde 200’den fazla satış noktasına ulaşan Teknosa, Buyaka ile birlikte İstanbul’daki mağaza sayını 37’ye çıkardı.

Buyaka Alışveriş Merkezi’nde standart formatlı mağaza konseptiyle açılan ve 342 metrekarede hizmet verecek olan Teknosa mağazasında, beyaz eşya dahil tüm ürünleri bulmak mümkün olacak. Teknosa, bu yıl içinde mağaza ve dijitalleşme yatırımlarını sürdürmeye, çoklu kanalda öncü adımlar atmaya devam edecek.

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