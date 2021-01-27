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Teknopark İstanbul Girişimcilere Desteklerini Genişletiyor

Türkiye’de girişimcilik ekosistemine liderlik eden kurumların başında gelen Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation, 2021 yılı odağında Türkiye’de sağladığı desteklerle fark yaratacak önemli girişimcilik programlarına imza atıyor. Yeni programlara https://www.cubeincubation.com/basvur adresinden ulaşılabil

Bilim ve Teknoloji 27.01.2021, 12:10
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Teknopark İstanbul Girişimcilere Desteklerini Genişletiyor

iyor.

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan ve gerçekleştirdiği projelerle dikkat çeken Teknopark İstanbul’a bağlı kuluçka merkezi Cube Incubation, bu yıl devreye alınan programlarıyla girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getiriyor. “Girişimcilik her an her gelişmeye hazır olmak, kıvraklık ve hızlı pozisyonlanma gerektiriyor. Dolayısıyla girişimcileri gerçek anlamda destekleyen kurumların da bu denli yenilikçi ve hızlı olması gerekiyor” diyen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, üç yeni girişimci destek programını başlattıklarını ve yakın zamanda büyüme aşamasındaki girişimler için de farklı bir program duyurusu yapacaklarını dile getiriyor.

2020’de 300 başvuran, 57 desteklenen ve 53 mezun olan girişimci

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, geçtiğimiz yıl 300 girişimcinin destekler için başvurduğunu, 57 girişimin yıl boyunca desteklerden faydalandığını ve 53 girişimin başarıyla mezun olarak Teknopark İstanbul’da Ar-Ge firması olarak yoluna devam ettiğini belirterek, “Cube Incubation’da şimdi ise Ideacube, Campcube ve Runcube isimli 3 yeni girişimcilik destek programını başlatıyoruz. İlan edilecek zamanlamalar doğrultusunda girişimcilerin başvurabileceği bu programlarda girişimcilerin proje aşamalarına göre verilecek destekler sunulacak. Yeni programların başlangıç aşaması olan Ideacube programı dijital döneme en uygun bir şekilde tamamen online olarak girişimcilerin yanında yer alıyor. Campcube ve Runcube programlarında ise girişimciler, Teknopark İstanbul’un ve Cube Incubation’ın alt yapısını kullanarak projelerini ürüne, ürünleri satışa döndürerek 6 aydan kısa bir süre içerisinde girişimlerin ölçeklenmesi için destek alabiliyor. Yakın zamanda büyüme aşamasındaki girişimler için de farklı bir programın duyurusunu yapacağız.” şeklinde konuştu.  

Yeni destek programları neler içeriyor?

Ideacube, fikir aşamasındaki girişimcilerin proje fikirlerini doğrulamaları amacıyla online eğitim desteğinin verildiği ve program sonunda gerçekleşecek “Demo Day” etkinliği ile girişimcilerin 2 ay boyunca yer aldığı tamamen dijitalde ilerleyen bir program olma özelliği taşıyor. Ideacube programı yılda 6 kere gerçekleşecek ve programa başvuran girişimcilerin başvuruları Ideacube Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme Kurulu’nda projesi onaylanan girişimciler 3 hafta boyunca online eğitim sürecine dahil olacak ve 6 farklı konu başlığı altında 5 saatten fazla online eğitimden faydalanacak. Proje sahibinin eğitimlere katılmasının önem taşıdığı programda ilgili girişim ekibinin diğer üyeleri de eğitimlere dahil olabiliyor.

Eğitimler: Girişimcilik Ekosistemi, Yaratıcı Düşünce Teknikleri, İş Modeli KPI, İş Modeli KPI Atölye, Araştırma Teknikleri, Etkili Sunum Teknikleri. Eğitimler sonrasında performans değerlendirmesi yapılan girişimciler Demo Day’de girişimcilik ekosistemine sunum gerçekleştirebiliyor.

Campcube ise proje fikrini doğrulamış ürün çıkarma aşamasındaki girişimcilerin ürünlerini doğrulama ve satışa hazır getirme amacıyla online eğitim, mentörlük, girişim analizi, performans değerlendirme desteklerinin ve Demo Day etkinliğinin yer aldığı 6 ay boyunca girişimcilerin yer alabileceği bir program olarak dikkat çekiyor. Campcube programı yılda 4 kere gerçekleştirilecek ve performans değerlendirme kriterleri yüksek girişimlere 3 ay ek süre imkanı sunacak. Programa başvuran girişimcilerin başvuruları Campcube Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak ve Değerlendirme Kurulu’nda projesi onaylanan girişimciler 4 hafta boyunca online eğitime ve sonrasında diğer desteklerin yer aldığı sürece dahil olacak. 9 farklı konu başlığı altında 15 saatten fazla online eğitimlerin verileceği programda başvuru sahibinin eğitimlere katılması beklenirken ekibin diğer üyeleri de eğitim hakkından faydalanabiliyor.

Eğitimler: İş Modellemesi, Ürün – Pazar Uyumu, İş Planı, Startup Hukuku, Yatırım Süreçleri, İleri Girişimcilik Ekosistemi, Etkili Sunum Teknikleri, Finansal Okur Yazarlık, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Sağlanacak Destekler: 7/24 Ofis Kullanımı, Ortak çalışma alanı ve Sabit masa, Mutfak, Oyun Alanı, Kütüphane ve Yazıcı, Ortak Bahçe Alanı, Toplantı Odası, 7/24 Güvenlik, Prototip Atölyesi, Laboratuvar ve Temiz Odalar, Birebir Danışmanlık, Mentorlük, Satış ve Tasarım Desteği, Sunum Hazırlama, Yatırım Öncesi One Pager Hazırlama.

Runcube, projesini ürüne dönüştürmüş ve satışını gerçekleştirmiş girişimcilerin ölçeklenmesi ve pazarda rekabet edebilmesi amacıyla online eğitim, mentörlük, danışmanlık, girişim analizi, performans değerlendirme desteklerinin ve Demo Day etkinliğinin yer aldığı 6 ay boyunca girişimcilerin yer alabileceği bir program olma özelliğini taşıyor. Runcube programı yılda 3 kere gerçekleştirilecek ve performans değerlendirme kriterleri yüksek girişimlere 6 ay ek süre imkanı sunulacak. Programa başvuran girişimcilerin başvuruları Runcube Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme Kurulu’nda projesi onaylanan girişimciler 5 hafta boyunca online eğitim ve sonrasında diğer desteklerin yer aldığı sürece dahil olacak. Programda 10 farklı konu başlığı altında 25 saatten fazla online eğitimin verilecek ve bu eğitimlere yine başvuru sahibinin katılması önem taşıyor. Diğer programlarda olduğu gibi girişim ekibinin diğer fertleri de eğitime katılabiliyor. Ayrıca, hakediş oranı yüksek olan girişimler Boost Ofis desteklerinden de faydalanabiliyor.

Eğitimler: Üretim Teknikleri, Fiyatlandırma Stratejileri, Dijital Pazarlama, Proje Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Hibe & Teşvikler, Araştırma Teknikleri, UX & UI / Endüstriyel Tasarım, Şirket Değerleme ve Yatırım Süreçleri, Müşteri Geliştirme

Sağlanacak Destekler: 7/24 Ofis , Ortak çalışma alanı ve Sabit masa, Mutfak, Oyun Alanı, Kütüphane ve Yazıcı, Ortak Bahçe Alanı, Toplantı Odası ve Seminer Salonu, 7/24 Güvenlik, Prototip Atölyesi, Laboratuvar ve Temiz Odalar, Birebir Danışmanlık, Mentorlük, Satış ve Tasarım Desteği, Sunum Hazırlama, Yatırım Öncesi One Pager Hazırlama, Yatırımcı Görüşmeleri, İş Birliği Görüşmeleri

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