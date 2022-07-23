Teknolojinin kalbi Samsun’da atacak

Samsun’da yapımı devam eden bilim merkezlerini ve keşif kampüslerini yerinde inceleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun gibi gençlik şehrinde geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar geliştiriyoruz” dedi.

TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları Samsun’da tüm hızıyla devam ediyor. 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e ev sahipliği yapacak olan Samsun’da dünya standartlarında geliştirilen “Bilim Merkezleri” ve “Keşif Kampüsleri” festivale hazırlanıyor.

Samsun Bilim Merkezi, Samsun Keşif Kampüsü, Çarşamba Bilim Merkezi ve Canik Keşif Kampüsü’nde devam eden çalışmaları Samsun Büyükşehir Belediye Başkan V. Nihat Soğuk ve yetkilerle birlikte inceleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun’u bugünün ve geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Dünya teknolojik anlamda çok önemli değişimler yaşıyor. Dijital çağı yaşadığımız bu dönemlerde gençler ve çocukların yararlanabilecekleri bilim merkezleri ve keşif kampüsleriyle Samsun gibi gençlik şehrinde geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar geliştiriyoruz” diye konuştu.

Yaşayan bilim merkezleri

Doğru kullanıldığında hayatın her alanında olumlu etkileri olan teknolojinin standartlarını geliştirmek, güçlendirmek veya uygulamak için genç kuşaklara modern ve konforlu ortamlar hazırlandığı belirten Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Sadece eğitim ile sınırlamadığımız içerisinde yer alan sosyal donatı alanlarıyla TEKNOFEST KARADENİZ’in ilimize kazandırdığı bilim merkezleri ve keşif kampüslerimizi yaşayan yeni buluşma noktaları olarak tasarlıyoruz. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında orta ve uzun vadede başarılı çalışmalara ev sahipliği yapacak bilim merkezleri ve kampüslerimizin, gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında yükseköğrenimi seçmelerini teşvik etmede önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Türk ve İslam dünyasına bakıldığında bilim merkezi düşüncesinin çok daha önceki dönemlere dayandığı biliyoruz. Biz de TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları kapsamında medeniyetler şehri Samsun’a dünya standartlarında merkezler inşa ediyoruz. İçerisinde astronomi uzay ve havacılık atölyesinden, teknolojiye, üretimden, tarıma, matematikten tasarıma, doğa atölyesinden sergi alanına ve sosyal donatı alanlarına kadar atölyeler ve keşif alanları geliştiriyoruz. Gelecek nesillerimize daha iyi bir gelecek için bilimi ve bilgiyi eş zamanlı, çok boyutlu ve etik değerleri benimseyerek uyumlaştırma gücünde ve kararlığında olanları bir araya getireceğimiz bilim merkezlerimiz ve kampüslerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Festival, modern ve konforlu bir ortamda gerçekleşecek

TEKNOFEST KARADENİZ’de yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda devam eden hazırlıkları da yerinde inceleyen Dağlı, “Yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi alanında dünyanın en büyük festivali için en iyi ortamı sunmak adına tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Samsun gibi özel bir şehirde böylesine değerli bir festival için gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Festival için yüzbinlerin akın edeceği Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerek misafirlerimize gerekse ziyaretçilere modern ve konforlu bir ortam sunacağız” ifadelerini kullandı.