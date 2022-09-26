‘Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları’ Çanakkale’de başlıyor

Çanakkale’de Türk Telekom’un destekleriyle 29 Eylül’de ‘Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları’ başlıyor. Teknoloji üretenleri ve kullananları bir araya getirmeyi amaçlayan buluşmada, yatırım ve girişim ekosistemi masaya yatırılacak.

Türk Telekom’un desteğiyle ‘Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları’ 29 Eylül’de Çanakkale’de başlıyor. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Odaları ve üniversitelerde gerçekleştirilecek ‘Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları’ ile teknoloji üretenler ve kullananların bir araya getirilerek, Anadolu’da

‘Dijital Türkiye’ için ekonomik farkındalığın artırılması hedefleniyor. Bölgeler arası farklılığı en aza indirmeyi, üretenleri geleceğe hazırlamayı, start-up ve girişimcilik

kültürünün gelişimine katkı sunmayı amaçlayan etkinliğin ilk bölümünde ‘Yatırım ve Girişim Ekosistemi’ başlıklı bir oturum düzenlenecek. Ardından gerçekleştirilecek ‘Teknoloji ve İnovasyon Sohbetleri’nde bölge ekonomisinin başlıca markaları, başarı hikayelerini katılımcılarla paylaşacak. Toplantının ikinci bölümünde ise ‘Akıllı Ulaşım ve Üretim’, ‘IoT & Dijital Dönüşüm’, ‘Siber Güvenlik’, ‘Bulut Bilişim ve Dijital İş Uygulamaları’ ile ‘Yapay Zeka’ başlıklarında 5 ayrı oturumda firmalar arası görüşmeler yapılacak.

Yerli, milli, verimli ve sürdürülebilir bir sektör inşa etme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ICT Medya Yayın Grubu tarafından hayata geçirilen ‘Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları’, Türk Telekom’un destekleriyle Türkiye’nin 5 ayrı bölgesinde gerçekleştirilecek.