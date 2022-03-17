banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Galatasaray'ın Barcelona maçı 11'i açıklandı!
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Şapkanızı berenizi takın! Kar geri geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi...
Erdoğan imzaladı! Peki kim nereye atandı?
Erdoğan imzaladı! Peki kim nereye atandı?

Teknoloji sektöründe ilk pazaryeri iş modeli hayata geçiriliyor

Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryerini hayata geçiren Teknosa, teknoloji ekosistemindeki zengin ürün çeşitliliğini, bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerine sunmaya başladı. “Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü” mottosuyla bu yıl, geçen yılın yaklaşık 2,5 katı olan 169 milyon TL’lik yatırım planlayan marka, pazaryeri ile daha fazla değer oluşturmayı ve 3 yıl içinde e-ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor.

Bilim ve Teknoloji 17.03.2022, 13:01
Teknoloji sektöründe ilk pazaryeri iş modeli hayata geçiriliyor

Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryerini hayata geçiren Teknosa, teknoloji ekosistemindeki zengin ürün çeşitliliğini, bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerine sunmaya başladı. “Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü” mottosuyla bu yıl, geçen yılın yaklaşık 2,5 katı olan 169 milyon TL’lik yatırım planlayan marka, pazaryeri ile daha fazla değer oluşturmayı ve 3 yıl içinde e-ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor.

Teknosa, fiziksel mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüm adımlarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Türkiye’de kendi sektöründeki ilk pazaryeri iş modelini hayata geçiren Şirket, teknosa.com’a giren yeni satıcılarla birlikte teknolojiye dair ürün çeşitliliğini katlayarak artırmaya devam ediyor. Marka ayrıca müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme için bu yıl geçen yılın 2,5 katına yakın güçlü bir yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor.

“Öncü girişimlerle, güçlü bir büyüme hikayesi oluşturacağız”

Teknosa’nın stratejik yol haritası ve dönüşüm yolculuğundaki hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliği Teknosa’nın güçlü büyümesi için ana stratejik odaklar olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Dijital dönüşümümüzle online yetkinliklerimizi artırmayı, mağazalarımızla birlikte fijital deneyim sunmayı ve böylelikle hem benzersiz müşteri deneyimini hem de tüm operasyonlarımızı akıllı, verimli hale getirmeyi odağımıza alıyoruz. Müşteri deneyiminde bizi farklılaştıran, Türkiye’nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturmak için gereken tüm adımları kararlılıkla atıyoruz. Bu yıl sektörümüzde bir ilki gerçekleştirerek, dönüşüm yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından biri olan pazaryeri iş modelimizi müşterilerimizle buluşturduk. Teknosa pazaryeri modelini, uzmanlığımıza paralel olarak tüketicilerimizin tüm teknolojik ihtiyaçlarına en kapsamlı şekilde cevap verecek biçimde tasarladık. Pazaryerimiz sürekli gelişecek, teknoloji ekosisteminde sunduğumuz ürün ve hizmetler de hızlı şekilde çeşitlenmeye devam edecek. Yeni iş modelimiz ve müşteri odaklı atılımlarımız, şirketimizin değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve en iyi şekilde yanıt vermesini sağlarken, çoklu kanal stratejimizde büyüme katalizörü olacak. Pazaryeri ile e-ticaret hacmimizi 3 yıl içinde 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl öncü girişimlerle güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 169 milyon TL’lik yatırım planımız var. Yatırımlarımızda sürdürülebilirlik kriterlerini merkeze koymaya, ülkemiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer oluşturmaya devam edeceğiz.”

“Mağazaları olan pazaryeri iş modelimizle fark oluşturacağız ”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de müşterilerin teknolojiye dair ihtiyacı olan tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyimle sunacak yapılanmayı oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“2300’ü aşkın çalışanımız, 69 ilde 200’e yakın mağazamız, teknosa.com ve mobil platformlarımızla, müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatmak istiyoruz. Bu çerçevede müşteri odaklı dijital dönüşüm hamlelerimizi hızlandırıyoruz. Şirketimizin dijital dönüşümünde önemli yeri olan, The Boston Consulting Group (BCG) ile birlikte çalışarak tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz pazaryeri modeli ile teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Ürün çeşitliliğimizi şimdiden 10 kat artırdık. Bu senenin sonuna kadar teknosa.com’daki ürün sayımızı 20 katına çıkarmış olacağız. 3 yıl sonunda teknosa.com’da müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz.”

“Bizim diğer pazaryerlerine göre önemli farklarımızdan biri yaygın mağaza ağına sahip olmamız. Mağazaları olan pazaryeri iş modelimizle fark oluşturacağız. Önümüzdeki süreçte pazaryeri operasyonları ile mağaza operasyonlarımızı evlendirerek pazaryerini de kapsayan kesintisiz çoklu kanal deneyimi sunacağız. Sadece dijital kanallarımızın trafiğini 3 yılda en az 2 kat artırmayı ve 1 milyon yeni müşteri kazanmayı planlıyoruz. Müşteri deneyiminde çıtayı yükseltmek için sunduğumuz servis kapsamıyla da sektörden ayrışıyoruz. Şu anda Teknosa’dan alınsın ya da alınmasın, teknoloji ürünlerine hem garanti içi hem garanti dışı bakım-onarım hizmeti sunarak sektörden farklılaşıyoruz. Kısa vadede Tekno Hizmet çatısı altında çeşitlendireceğimiz servislerimizi dijital kanallarımıza taşıyıp, tek tıkla servis dönemini başlatacağız. 18 milyondan fazla müşterimizin davranışlarına, beklentilerine göre kanallarımızı, servislerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19