banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Merkez sürpriz yapıp faiz artırabilir
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Joe Biden’in kızı hızlı başladı
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Müge Anlı'ya ölüm tehdidi
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma ortaya çıktı

Teknoloji markasından karne ve yarıyıl tatili kampanyaları

Teknosa, yarıyıl tatili yaklaşırken uzaktan eğitim ve pandemi sebebiyle evde kalan öğrencilerin vazgeçilmezleri arasına giren notebook, tablet, akıllı telefon, gaming ve aksesuar ürünlerinde özel indirimler sunarak öğrencilere karne ve tatil sevinci yaşatıyor.

Bilim ve Teknoloji 20.01.2021, 11:27
1
Teknoloji markasından karne ve yarıyıl tatili kampanyaları

Teknosa, yarıyıl tatili yaklaşırken uzaktan eğitim ve pandemi sebebiyle evde kalan öğrencilerin vazgeçilmezleri arasına giren notebook, tablet, akıllı telefon, gaming ve aksesuar ürünlerinde özel indirimler sunarak öğrencilere karne ve tatil sevinci yaşatıyor.

Türkiye’nin öncü teknoloji perakendecisi Teknosa, yarıyıl tatili döneminde öğrencileri mutlu edecek teknoloji ürünlerine özel kampanyalar düzenliyor. Teknosa mağazalarında ve Teknosa.com’da geçerli kampanya kapsamında öğrencilerin bu dönemde hem eğitimlerine destek olacak hem de tatilin tadını çıkarmalarını sağlayacak notebooklardan tabletlere, gaming ürünlerinden aksesuarlara kadar en keyifli ürün kategorilerinde indirimler, tüketici kredisi, kredi kartına peşin fiyatına taksit gibi farklı ödeme seçenekleri ile sunuluyor.

19-31 Ocak tarihleri arasında geçerli kampanyada öğrencilerin tatili yeni ve dijital deneyimlerle zenginleştirmelerine yardımcı olacak gaming aksesuarlarında yüzde 30’a varan, konsol aksesuar alışverişlerinde yüzde 15’e varan indirimler yer alıyor. Oyun severlere hız katacak Logitech G300S Kablolu Gaming Mouse ise 19-22 Ocak tarihleri arasında 189 TL yerine 169 TL’den satın alınabiliyor.

Eğlenceyi, sosyalleşmeyi ve eğitimi bir arada sunan teknolojileri avantajlı fiyatlarla buluşturan Teknosa, tüm Samsung tabletlerde 19 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında KDV tutarında indirim uygularken, 16 Şubat tarihine kadar Lenovo Notebook alanlara Office 365 hediye ediyor. Arkadaşlarından ayrı kalan öğrencilerin en rahat şekilde birbirleriyle konuşmalarını sağlamak içinse Samsung Galaxy Note 10 Lite akıllı telefon 4 bin 499 TL indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor.

Sömestr boyunca kesintisiz ve hızlı alışveriş

Karne hediyelerini ve yarıyıl tatil alışverişlerini Teknosa.com üzerinden yapacaklar, ürün bilgilerine kadar her konuda mağazalarda olduğu gibi uzmanlardan web-chat üzerinden canlı destek alabiliyor. Ayrıca, Türkiye’de ilk Teknosa’nın sunduğu video-chat hizmeti ile mağazaya gitmeden mağaza deneyimi yaşayarak, ürünü görüp, mağazadaki danışmana bağlanarak birebir bilgi alabiliyor. Teknoloji severler Teknosa.com’dan siparişleri için aynı gün ve ertesi gün hızlı teslimat ve yine sektörde tek olan araçta/otoparkta teslimat seçeneklerinden faydalanabiliyorlar.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12