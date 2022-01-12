Teknoloji firmasını Başkan Alinur Aktaş açtı

2013 yılından beri çalışmalarını sürdüren Optimum Teknolojik hizmetlerin yeni şubesi Bursa’da açıldı. Açılış kurdelesini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti il Başkanı Davut Gürkan ve beraberindekiler birlikte kesti.

2013 yılından beri teknolojik çalışmalarını sürdüren Optimum Teknolojik Hizmetler, Bursa’da yeni yerini açtı. Açılışa Ak Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Atilla Ödünc, AK Parti il Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışa katılan herkese teşekkür eden firma sahibi Yavuz Aman, “Yaptığımız işler, teknolojik ve güvenlik ürünlerinin satışını yapmak. Yaptığımız satışlar arasında; elektrik işleri, kamera sistemleri, araç kamera sistemleri, yangın algılama sistemleri, acil anons sistemleri, alarm sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, uydu sistemleri, telefon sistemleri, yapay zekalı sistemleri, akıllı şehir teknolojileri, IOT sistemleri, Lorawan teknolojisi ve makinelerin haberleşmelerini sağlayan çeşitli akıllı sistemler bulunmaktadır” dedi.

Açılışın ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri güvenlik sistemlerini yerinde inceledi.