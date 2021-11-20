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Teknoloji çıraklarına, eğitimlerle akademik hayatlarını besleme imkanı sağlayan ‘KÖK’ programı hayata geçirildi

Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Vizyoner Genç platformunun, aldıkları eğitimlerle akademik hayatlarını besleyecek, vizyon etkinlikleri ile farkındalıklarını geliştirmesine imkan sağlayan programı “KÖK” hayata geçirildi.

Bilim ve Teknoloji 20.11.2021, 12:13
Teknoloji çıraklarına, eğitimlerle akademik hayatlarını besleme imkanı sağlayan ‘KÖK’ programı hayata geçirildi

Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Vizyoner Genç platformunun, aldıkları eğitimlerle akademik hayatlarını besleyecek, vizyon etkinlikleri ile farkındalıklarını geliştirmesine imkan sağlayan programı “KÖK” hayata geçirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2019 yılında Vizyoner Genç platformu, nitelikli insan kaynağı temini ve bu teminini devamlılığını sağlamak amacıyla hayata geçirilmişti. Bugün, Vizyoner Genç platformunun yeni programı KÖK tanıtıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı himayesi altında, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. koordinasyonunda yürütülen bir sosyal sorumluluk projesi olan KÖK, bir eğitim, burs ya da staj programı ile sınırlanmayan, insan için gelişimin ve nitelik kazanmanın tek bir açıdan gerçekleşemeyeceğinin ve bir bütün olarak olarak ele alınması gerektiğinin farkındalığıyla tasarlanan bir program. ÖK Programına kabul edilen öğrenciler; 3 sene boyunca ustaları ile görüşmeler gerçekleştirecek, eğitimlerle akademik hayatlarını besleyecek, vizyon etkinlikleri ile farkındalıklarını geliştirecek ve destek programı olan firmaların bursiyeri olarak staj imkanlarını değerlendirecek.

KÖK’ün tanıtımına SSB Başkanı İsmail Demir’in yanı sıra TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Çağlar Demirkan, Savunma Sanayii Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş ile çok sayıda usta olarak nitelendirilen yetkili ve çırak olarak nitelendirilen Vizyoner Genç katıldı.

Gençleri, TEKNOFEST gençliği olarak nitelendiren Demir, “TEKNOFEST aslında bir potansiyelin ne olduğu ile ilgili bir gösterge oluşturdu. İnşallah bu potansiyelin müthiş bir enerji ortaya çıktığını, dinamik sistemleri harekete geçiridğini göreceğiz” dedi.

SSB Başkanı Demir, yaşına işaret edip, bir nesil olarak belli şeylerin sonuna geldiklerini ifade ederek, “Bir şeyler katmaya çalıştık ama sizler mutlaka ve mutlaka bizlerden çok daha iyisini yapmalısınız. Yapacaksınız” dedi.

“Eğitim sistemlerimizde artık gençlerimizin ilgi duyduğu bir gündeme gidilecek”

Yeni kavramların denenmesi gibi bir sisteme gideceklerini söyleyen SSB Başkan Demir, “Eğitim sistemlerimiz artık gençlerimizin ilgi duyduğu, yeni kavramların gündeme geldiği, yapay zeka, Metaverse gibi konuların da eğitim sistemlerimiz içinde olduğu ve eğitim ortamlarımızın buna doğru evrildiği bir gündeme gidilecek” ifadelerini kullandı.

“KÖK ile hayal kırıklığına uğradığınızda, kendisine danışacağınız, elinizden tutmasını bekleyeceğiniz insanlar etrafınızda olacak”

Gençlere seslenen Demir, üniversite hayatları boyunca geleceklerini şekillendirme yolunda çalışmalarını sürdürürken çeşitli hayal kırıklıkları ve engellerin olabileceğini belirterek, “Ama şunu hiçbir zaman unutmayın, ‘Engeller aşılmak için vardır.’ Zorluklar bizi güçlendirir. Bu hiçbir zaman hayal kırıklığına sebep olmasın ve her zaman o hayal kırıklığı yaşadığınız anda, kendisine danışacağınız, elinizden tutmasını bekleyeceğiniz veya derdinizi açabileceğinizi insanlar etrafınızda olacak” dedi.

“Dünyada hiç kimsenin kendisine parmak sallamasına müsaade etmeyen bir Türkiye’nin mimarları siz olacaksınız”

KÖK programı ile ömür boyu devam edecek birliktelikler, arkadaşlıklar, yoldaşlığın gelişeceğini dile getiren Demir, “Bu programda başladığınız yolculuğunuz ilerleyen senelerde ne güzel bir hatıraydı, bu ekiple şunları şunları başardık diyebileceksiniz. Bu da Türkiye’nin çıtasını yükseltecek, küresel güç olma vizyonuna önemli katkılarda bulunacak. Siz inşallah bizim yaşımıza geldiğinizde küresel güç olmuş artık dünyada hiç kimsenin parmak sallamasına müsaade etmeyen, kendinin ve mazlumların çıkarlarını savunan, bir dakika diyen, haksızlığın ve zulmün karşısına dikilen ve bunu önleyen bir Türkiye göreceksiniz. Bu Türkiye’nin mimarları da siz olacaksınız. Bunu yaparken de dünyada teknolojinin insanlığa faydasından çok zararına, tahribatına, ölümüne ve zulmüne sebep olan yönünü inşallah insanlığın faydasına, refahına doğru evirecek bir gayretin başlangıcını teşkil edecek” diye konuştu.

SSB Başkanı Demir’in konuşmasının ardından KÖK projesinin hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalanarak, ASELSAN, Havelsan, TUSAŞ, Roketsan ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’den çıkan genç ustaları, yeni çıraklarının omuzlarına armalarını taktı.

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