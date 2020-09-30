TEKNOFEST’ten ESOGÜ’ye ödül

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü’nün geliştirdiği Su Yüzeyi Temizleme Robotu, TEKNOFEST 2020’de Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasının ‘Üniversite ve Üstü’ kategorisinde ikinciliğe layık görüldü.

Bu yıl Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST’te ESOGÜ’yü, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin farklı bölümlerinde okuyan Serdar Sallantı ile Ersin Molla, Miraç Yüksel Çelik, Mehmet Can Alpay, Samet Aruca ve Sami Mert temsil etti. Öğrenciler madalya, kupa ve 10 bin TL’den oluşan ikincilik ödülünün sahibi oldu. Su kaynaklarını temizleme amacıyla geliştirilen su yüzeyi temizleme robotu, sensörsüz olarak sadece kamera ve görüntü işleme teknolojisi yardımı ile çalışıyor. Nesnelerin uzaklık, renk, şekil gibi birçok özelliğini belirleyebilen robot, plastik ve yağ atıklarını konveyör bant sistemi ile atık deposuna ulaştırıyor. Çevreci robot ile kirli su kaynaklarının atıklardan arındırılması hedefleniyor. Yerli sanayi üretim çerçevesinde geliştirdikleri çeşitli projelerle öne çıkan ESOGÜ Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü, geçen sene de TEKNOFEST’te üçüncülük ödülü kazanmıştı.