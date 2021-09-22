TEKNOFEST’te öğrencilerin projeleri dikkat çekiyor

TEKNOFEST’te üniversite öğrencilerinin geliştirdikleri projelerle jüri karşısına çıkıyor. Belden aşağısı tutmayan engelliler için proje geliştiren üniversite öğrencileri, tasarladıkları düzenek ile omurilik felçlilerinin beyinden alınan komutlarla yürümesini amaçlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin yer aldığı ‘TEKNOFEST 2021’ 2’inci gününde tüm hızıyla devam ediyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen etkinliklerde üniversite öğrencileri geliştirdikleri projeler ile ödüllü yarışmalara katılıyor. Öğrenciler tasarladıkları projeleri geliştirip yerli teknolojik üretime katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yarışmalara katılan öğrencilerin tasarladığı omurilik felçlilerini yürütmeyi amaçlayan proje de yarışmada dikkat çekiyor. Üniversite öğrencileri tarafından tasarlanan makine omurilik felçlilerine giydiriliyor, geliştirilen düzenek ile kişinin adım attırılması sağlanıyor.

Tasarladıkları proje hakkında bilgi veren Yağız Sağlam, “Bu proje felçli hastalar için tasarlandı. Genel olarak belden aşağısı felçli hastaların hem yürümesini hem de günlük işlerini halletmesini amaçlıyoruz. Öte yandan rehabilitasyonunu da bununla birlikte sağlayabiliyoruz. Bunları yaparken yürüme isteğini verilerle beyinden alarak, kişinin ellerinin boşta kalmalarını istiyoruz. bu işlemi beyinden sinyal alarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Sağlam, “Cihazımızla kişinin göz kırpma verilerini alıyoruz. Göz kırpma verisini almamızın sebebi ise kodla daha anlaşılır seviyede bir frekans veriyor. İki kere göz kırpmada robot çalışıyor, tekrar iki kere göz kırpmada robotu durduruyor. Şu anda prototipimiz mevcut ancak insanın kullanamayacağı bir boyutta. Bir sonraki aşamada insan boyutuna uygun prototiplere geçeceğiz. 4 sene içerisinde felci hastalar üzerinde denemelere başlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.