TEKNOFEST’te derece alan takımlar, Milli Teknoloji Yolculuğu turunda

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmasında ürettikleri elektrikli otomobillerle ikincilik kazanan Sakarya Üniversitesi öğrencileri, birinci olan Karadeniz Teknik Üniversitesi takımıyla çıktıkları Türkiye turunda Sakarya’ya geldi. Öğrenciler, gerçekleştirilen programlar bir sonraki durakları olan Bolu’ya uğurlandı.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil kategorisinde birinci olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ile aynı kategoride ikincilik elde eden Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM) öğrencileriyle birlikte Türkiye turuna çıktı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmasının olduğu İstanbul’dan başlayan ‘Milli Teknoloji Yolculuğu’ turu, Trabzon’da sonlanacak. Bu doğrultuda öğrenciler turun ikinci durağı olan Sakarya’ya geldi. Üniversite kampüsünde dereceye giren araçlar ve ödüllerin sergilendiği bir program düzenlendi. Gerçekleşen program sonrasında ise turlarına devam eden öğrenciler, Bolu’ya gitmek üzere yola çıktı.

Bu gençler özel gençler, hedefli gençler

Programda konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Bugün önemli bir gün üniversitemiz ve teknik toplulukları için. Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Topluluğu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu TEKNOFEST yarışmasında 1 ve 2’ncilik ödüllerini aldılar. Gençler bir taraftan TEKNOFEST çerçevesinde projelerini yürütürken bir taraftan da Milli Teknoloji Hamlesi’ni kamuya mâl etmek için ve temiz enerji farkındalığı oluşturmak için bir araya gelmişler iki üniversitenin topluluğu. Bir yolculukla kamuoyunun gündemine bunu taşımayı arzu etmişler. Tabii ki bizim üzerimize düşen onları maksimum düzeyde desteklemek. Bu gençler özel gençler, hedefli gençler. Türkiye’nin, teknoloji hamlesine inşallah ileride çok daha somut katkılar sunacak gençler. Dün İstanbul’dan başladı yolculukları, bugün Sakarya’ya uğradılar, yarın Meclis’te protokolün katılımı ile bir program olacak. Ardından da Trabzon’da son bulacak programları. TEKNOFEST uzunca bir süredir faaliyetlerine devam ediyor ve Türkiye’de hem lise hem de üniversite düzeyindeki gençlerde önemli bir karşılık buldu. Bizim üniversitemizde de elektrikli araç, otonom araç, sabit ve döner kanat, su altı droneleri gibi değişik kategorilerde gençler takımlarını kurdular, yarışmaya katıldılar ve dereceler aldılar, göğsümüzü kabarttılar. İnşallah bu yolculukları da hayırlı olsun” dedi.

TEKNOFEST ruhunu daha geniş kitlelere elimizden geldiğince yaymak

SAİTEM Takım Kaptanı Belemir Çapraz, “Yarışma bizim için çok heyecanlı geçti, uzun bir çalışma sürecimiz oldu bu yarışmaya hazırlanabilmek için ekip arkadaşlarım ile birlikte. Sakarya Üniversitesi kampüsündeki atölyemizde, önceki yarışmamızdan hemen sonra çalışmalarımıza devam ettik özverili bir şekilde. Sonuç olarak Türkiye 2’nciliği ile başarıya ulaştık. Kardeş ekibimiz olan Karadeniz Teknik Üniversitesi ekibi ile Türkiye turuna çıkmayı hedefledik ve bu yolda emin adımlar ile ilerliyoruz. Yolculuğumuzun adı Milli Teknoloji Yolculuğu ve Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde tanışmış iki ekip olarak Milli Teknoloji Yolculuğunu gerçekleştirmek bize gurur veriyor. Milli Teknoloji Yolculuğu’nda ki amacımız TEKNOFEST ruhunu daha geniş kitlelere elimizden geldiğince yaymak, bu şekilde bir yola çıktık. 5 günlük bir program ve yolculuğumuza İstanbul Kız Kulesi’nden başladık. Ardından Çamlıca Camii’nde araçlarımızı sürdük. İkinci durak olarak Sakarya Üniversitesi’ne geldik, burada bir etkinlik gerçekleştirdik. Buradan ise yolculuğumuzun devamında Ankara’ya gideceğiz, orada Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile görüşmelerimiz olacak. Oradaki etkinliklerimizin ardından da Trabzon’a doğru araçlarımızı hareket ettireceğiz ve Trabzon’da da etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.