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TEKNOFEST Yarışma başvuruları başladı

Dünyanın en büyük havacılık festivali, ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanı yeniden başlıyor.

Bilim ve Teknoloji 02.02.2022, 11:18
TEKNOFEST Yarışma başvuruları başladı

Dünyanın en büyük havacılık festivali, ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanı yeniden başlıyor.

Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek, toplumun tamamında teknoloji konusunda farkındalık oluşturmak ve ülkemizin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmak amacıyla düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek.

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarından biri de, AFAD yürütücülüğünde düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması. 2021 yılında 16 binin üzerinde başvuru ile bir rekora imza atan İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’na yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinler katılabiliyor.

39 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının gerçekleşeceği TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne www.teknofest.org adresindeki Başvuru Formu doldurularak başvurulabiliyor. Başvuru için son tarih: 28 Şubat 2022.

İnsanlık yararına teknoloji yarışması

Yarışma kapsamında bireylerin, sosyal sorumluluk bilinçlerini teknoloji bilgileri ve birikimleriyle birleştirerek topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarması amaçlanıyor. Bu yıl 3 kategoride düzenlenen yarışmanın hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer alıyor. Yarışmaya katılan projeler bu hedefler doğrultusunda değerlendiriliyor. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’na, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve yetişkinler katılabiliyor. Ayrıca yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, grup olarak da başvuru yapılabiliyor.

AFAD tarafından yürütülen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması bu yıl; Afet Yönetimi, Sağlık ve İlk Yardım, Sosyal İnovasyon kategorilerinden oluşuyor.

Yarışmaya katılan projeler; Proje Ön Değerlendirme Raporu, Proje Detay Raporu ve Yarışma Puanlaması olmak üzere üç aşamada değerlendiriliyor.

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