TEKNOFEST Samsun kapılarını ziyaretçilere açtı! İstanbul Aydın Üniversitesi standı yoğun ilgi gördü

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.

Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.

Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali olan, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Teknofest 2022'ye İstanbul Aydın Üniversitesi teknoloji takımlarıyla adeta çıkarma yaptı.

İstanbul Aydın Üniversitesi bilim ve teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla ön plana çıkan vakıf üniversitelerinden biri. Aynı zamanda Türkiye'de en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Samsun'da düzenlenen Teknofest 2022'ye geniş kadroyla katılım sağladı. Üniversitenin standı yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, standın kuruluşundan ziyaretçilerin karşılanmasına kadar bütün süreçlerde Samsun'a birlikte gittiği ekibini yanlız bırakmadı.