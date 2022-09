TEKNOFEST şampiyonları ödüllendirildi

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından TÜBİTAK ve TEKNOFEST 2022 finallerinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlardan yarışmalara katılarak 1 Ulusal Bronz madalya, 1 teşvik Ödülü ve 2 birincilik elde eden öğrenci, öğretmen ve okul müdürleri düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Manisa Öğretmenevi’nde düzenlenen ödül törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Son 3 yılda her yarışmadan 2 birincilik

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, 2022 yılında gerçekleşen TEKNOFEST yarışmalarında 2 birincilik, sunum özel ödülleri aldıklarını ifade ederek, “Son 3 yıl içerisinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak katıldığımız TEKNOFEST yarışmalarında her sene 2 tane Türkiye birinciliği var. TÜBİTAK yarışmalarında bronz ödülü aldık. 3 yıl boyunca istikrarlı geçen bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Manisa olarak gittiğimiz her yarışmada 2 birincilik almadan dönmüyoruz diye özetliyorum ben bu süreci emeği geçen herkesi kutluyorum.” diye konuştu.

"Dijital teknoloji artık hayatın her alanında"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, dijital teknolojinin hayatın her noktasında olduğunu vurguladı. Vali Karadeniz, “Birbirleriyle iddialaştığı söylenen otomotiv sektörü de her yönden artık hemen her parçası dijital teknoloji ile çalışıyor. Cebimizdeki kartlara varıncaya kadar bu teknolojinin girmediği artık yer yok ve hayatımız böyle bir otomasyonun içerisine girmişken yine bizlere eskiden beri yüklenen bir misyon vardı. Özellikle Amerikan bilim kurgu filmleriyle teknoloji gelişecek ve insanların bol bol vakti olacak. Belki de çalışmaya ihtiyaç duymayacak şeklinde. Ama geldiğimiz nokta o ki teknoloji geliştikçe insanların yoğunluğu da artıyor. Bilakis ona göre o sektörlere göre insan gücünü de yetiştirmemiz gerekiyor. işte bizim de bu yarışta ülke olarak önde olmamız gerekiyordu. Bu konuda gerçekten hem ilimizde hem de ülke genelinde çok önemli, çok değerli çalışmalar var, projeler yürütülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle bu projeleri destekleyici politikalar üretiyor. Elbette ki hem TÜBİTAK hem TEKNOFEST de düzenlemiş olduğu yarışmalarda da okullarımızı, gençlerimizi bu doğrultuda teşvik ediyor. Ortaya çıkan ürünlere baktığımızda da gerçekten bu geldiğimiz seviye bizler açısından memnuniyet verici. Ben inanıyorum ki bugün öğrendikleri ve örnek aldıkları kodları kullanarak bu ürünleri geliştiren gençlerimiz yarın birer yazılım mühendisi olduğunda veya sektörün benzer dallarında yer aldıklarında kendi hayallerindeki ürünleri gerçekleştirecekler. Kendi yazılımlarını üretecekler. Türkiye’nin önde gelen dijital ürünleri arasına yeni yeni ürünler katacaklardır diye düşünüyorum. Onların bu konuda önlerinin açık olduğunu düşünüyorum” dedi.

"O günlerde başlatılan çalışmaların ürünü"

Vali Karadeniz, Manisa’nın teknolojik üretim açısından Türkiye’nin önemli illeri arasında yer aldığına dikkat çekerek, “İlimizde KodlaManisa ve DeneYap atölyeleri yönünden diğer illerden biraz daha önce hareket edilmiş. O dönemlerde o kararları alanlar gerçekten bugünleri görerek hareket etmişler. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bugünlere gelindiğinde toplanan meyveler, aslında o günlerde başlatılan çalışmaların ürünüdür diye düşünüyorum. Manisa zaten teknolojik üretim açısından da ülkemizin önde gelen illerinden birisi. İlk 6 aylık ihracatta elektronik ürünün ihracatı sıralamasında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldı. Dolaysıyla gençlerimiz müsterih olsunlar, kendilerini iyi yetiştirirlerse onların iş hayatına Manisa’da hazır. Dolaysıyla burada kazandıkları değerleri Manisa’da üretime dönüştürerek Manisa’nın ihracat rakamlarını yukarıya doğru çekeceklerdir. Öğrencilerimizin bu yarışmalarında hazırlanmasında velilerin, öğretmenlerin, eğitim camiasının payı çok büyük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her yarışmada 2 birincilik düsturunu artıracak şekilde çalışma göstermekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Elbette bu büyük bir başarı ve zor bir süreç onu da biliyorum ama 2 ile yetinmemekte bizim gayemiz olsun madem Manisa olarak bu noktaya geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Elde edilen başarılar

Konuşmaların ardından Vali Karadeniz ve Milli Eğitim Müdürü Dikici öğrencilere ve yöneticilere başarı belgelerini ve hediyelerini takdim etti. TEKNOFEST 2022 yarışmasında Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) RoboMosb takımı Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde Türkiye birincisi olurken, ’Sunum Özel Ödülü’ ve ’En Özgün Tasarım ödülünü’ kazandı. Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Engelsiz Eğitim Takımı ise ’Engelsiz Yaşam Kategorisinde’ Türkiye birincisi oldu ve en iyi sunum ödülünü kazandı. TÜBİTAK 2204 A Liseler Arası finalinde TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi de Teşvik Ödülünün sahibi oldu. 29. Dönem TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Ortaokulu Bilgisayar alanında Ulusal Bronz Madalya kazandı.