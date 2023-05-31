TEKNOFEST şampiyonları ABD’den davet aldı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleşen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde ‘İnsansız Su Altı Sistemleri-İSA’ projesi ile alanında birinci olan Aruna grubu ABD’den davet aldı.

Türkiye’nin ilk yazılım liselerinden biri olma özelliğine sahip Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi öğrencileri geliştirdikleri projelerle Türkiye’yi gururlandırıyor. Okulun öğrencilerinden oluşan Aruna grubu, geliştirdikleri ‘İnsansız Su Altı Sistemleri - İSA’ projesi ile geçtiğimiz günlerde Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde alanında temel kategoride toplam 1400 (1000 lise, 400 üniversite) katılımcı grup arasından birincilik aldı. İşitme engelliler için geliştirdikleri saat ve enjektör ucu imha aracı projelerini de geliştiren Teknofest şampiyonları, önümüzdeki günlerde sunum yapmak üzere ABD’ye gidecek.

Okul yöneticilerinden Bora Sinç öğrencilerin başarısı ile gurur duyduklarını ifade ederek, “Geçen sene de aynı takım, başka bir araçla aynı kategoride ikinci olmuşlardı. Aynı alanda sadece Teknofest Türkiye’de değil, başta Endonezya olmak üzere yurt dışından da birincilikle döndüler. Kendilerine Aruna adını veren bu grupta, takım kaptanı Mustafa Akay, Arkat Divan Dinle ve Ali Kerem Ergen İSA projesine hayat veren öğrencilerimizden. Bu öğrencilerin aynı zamanda iki ayrı projesi daha var. ‘Klima sistemi’ denilen bir proje ile altın madalya aldılar, diğeri de ‘Enjektör ucu imha cihazı’. Bu sistemde de enjektörlerin uç kısmı öğrencilerin geliştirdiği sistemle elektrik akımı aracılığı ile imha ediliyor. Bu projenin patentini alma teklifi de Hindistan’dan geldi. Bir diğer önemli projeleri de işitme engelli bireyler için. Bir saat aracılığı ile bu bireyler etrafta olan biteni algılayabiliyorlar. Çocuklar bu projeyi sunarken özellikle işitme engelli anneleri örnek almışlardı. Annenin bileğine taktığı bu saat ile bebeğin ağlama sesini algılayabilmesini sağladılar. Bu proje ile yurt dışına başvuru yapıldı ve derece alındı” dedi.

“Başka okullarla ve üniversitelerle iş birliği yapıyoruz”

Türkiye için çok önemli bir gurur kaynağı olan öğrencileri desteklemek adına farklı okullar ve üniversiteler ile de iş birliği halinde olduklarını ifade Bora Sinç, “Bu projeleri geliştiren gruptan bizim okulumuzda okuyan üç tane öğrencimiz var. Ancak takım büyük bir takım. Bizim okulumuzun haricinde ortak çalıştıkları başka bir okul daha var. Bizim okulumuzun önderliğinde, başka okullarla ve üniversite ile iş birliği yapıyoruz. Bu projeleri okul olarak destekliyoruz ve sponsor oluyoruz. Çocukların geliştirdiği projelerden işitme engelliler projemiz ve enjektör ucu imha aracı projemiz yurt dışında da dikkat çekti. ABD’den davet alan Aruna grubu yakında sunum yapmak üzere bu ülkeye gidecek. Kendine, ailesine, vatanına ve dünyaya faydalı bireyler yetiştirme hedefi ile çıktığımız bu yolda, öğrencilerimiz gösterdiği bu başarıları bizleri de çok gururlandırıyor” şeklinde konuştu.