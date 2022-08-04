TEKNOFEST Roket Yarışları Aksaray’da başladı

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırmak ve savunma sanayiinde iş sahibi olma imkanlarını geliştirmek amacıyla başlatılan TEKNOFEST Roket Yarışları’na katılan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Türkiye’de değer üstüne değer katmaya devam edecekler” diyerek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Roketsan ve T3 Vakfı tarafından düzenlenen 5. TEKNOFEST Roket Yarışmaları, Aksaray Tuz Gölü Hisar Atış alanında başladı. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin roketlerin hazırlandığı stantları ziyaret edip bilgi almasıyla başlayan yarışmaya katılan lise ve üniversite öğrencileri, yarışma öncesi roketlerini kontrol ederek uçuşa hazırladı. Orta ve yüksek irtifa kategorilerinde 81 takım yer aldı. 36 lise takımından 29’u orta irtifada yarışırken, 61 takımdan 47’si yüksek irtifada yarıştı. Demir ile birlikte atış alanına gelen öğrenciler, geri sayım yaparak roketlerini gökyüzüne fırlattı. Kimi öğrenciler paraşüt açan roketlerinin TEKNOFEST 2022’ye aday olmasına sevinirken, kimi öğrenciler de roketleri paraşüt açmasa da diğer takımlara destek oldu.

Ayakları yere basmayan festival

Yarışmadaki heyecanı değerlendiren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Ş uan TEKNOFEST Roket Yarışmaları’ndayız. Ayakları yere basmayan festival dedik, gençlerimizi gördük gerçekten heyecandan uçuyorlar. Bu heyecan çok olumlu, başvuru gününden başlayarak bugün buraya gelip de atışlarını yapana kadar çok önemli aşamaları geçtiler. Ama her aşamada bir şey öğrendiler. Takım ruhunu oluşturup öğrendiklerini hayata geçirdiler. Böylece bir şey başarmanın gururunu yaşadılar, ilk adımlarını attılar. Demek ki bu heyecan damarlara girince bir motivasyon sağlıyor. Bugün bu yarışmalarda kendini göstermek isteyen arkadaşlarımız yarın iş ortamında çeşitli buluşlarla, teknolojik projelerle Türkiye’de değer üstüne değer katmaya devam edecekler. Onların getirecekleri heyecan, sağlayacakları başarılar önemli ve büyük anlamlar ifade ediyor. İnşallah bunlar ürüne dönüştükçe bugünleri iyi ki yaşamışız diyeceğiz. Buradaki gençlerin kapasitelerini görünce belli gençleri istihdam ediyorlar. İşe girişlerinde burada yaptıkları ve projede yaptıkları adımlar mutlaka hangi şirket olursa olsun değerlendirilecektir. Ondan da öte arkadaşlarımız buradaki tecrübeleri kendileri belirli ürünler geliştirip, Türkiye’de savunma sanayii veya başka alanların ihtiyaçlarını karşılama yönünde faaliyete başlarlarsa bu da çok önemli bir değerdir” dedi.

“Tüfeğin teknoloji ve kabiliyetlerinin entegre edildiğini gördük”

PM 12.7 milimetre yerli makineli tüfek hakkında da açıklamada bulunan Demir, “En son 12.7 milimetre silahımızın gerek bir platform üzerinde atılan gerekse elle atılan denemesini yaptık. Atış adedi olarak yeni kabiliyetler kazandığını gördük. Tüfeğin kendi içinde dünyada yeni uygulanan teknolojilerin ve kabiliyetlerin entegre edildiğini gördük. Hızlı atım sayıları hayata geçti. Böylece hem platformlarda hem de taşınılabilir formatta Türkiye’nin daha önce dışarıdan almak durumunda kaldığı bu silahları da inşallah envanterimize alıyor olacağız. Bu da Türkiye için önemli bir adım, bunlar yıllarca başka ülkelerce yapılan basit görünen olabilir ama nihayetinde yoktu. Yok olan şeyi yaparken daha da iyisini yapabiliyoruz” diye konuştu.

“Yine bir TEKNOFEST heyecanı ile birlikteyiz” diyerek yaşanan heyecanı anlatan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise, “Aslında 5 yıldır buradaki heyecanımız giderek artıyor. 5 yılın nasıl geçtiğini anlayamadık. 5 yılın sonunda da geldiğimiz nokta dünyadaki festivallerin çok üzerinde bir enerjiye sahiptir. Genç arkadaşlarımızın buradaki roket yarışlarıyla bilgi ve tecrübelerini artırdığı bir noktaya ulaştık. Burada Roketsan olarak bizler elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sahada yer alan mühendis arkadaşlarımızın desteğiyle her yıl buradaki başarı düzeyinin artıyor olması bizim için en büyük motivasyonlardan bir tanesidir. Bu yılki farklılığımız ilk defa radar izleme cihazlarıyla atışların daha başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için daha büyük alt yapıyı hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

Roketsan tarafından tasarlanan Çakır isimli roket hakkında da bilgi veren İkinci, “Şu anda Çakırı geliştirme aşaması devam ediyor. Hedefimiz sene sonunda bunu Akıncı İHA’dan atışını sağlamak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza olağan gücümüzle devam ediyoruz. Çakır gerçekten çok büyük bir oyun değiştirici olacak. SİHA’ların vuruş menzilini 150 kilometreye kadar çıkartarak stratejik bir platform haline gelmesini sağlayacak” dedi.

Öğrencilerden Fatih Gökoğlu, “Kasım aylarında başladık. 6-7 aylık yoğun bir çalışma dönemimiz oldu. Okul döneminde okul çıkışlarında, tatil döneminde tatile gittiğimiz yerlerde her gün bir kurumumuzdaydık. Kurumlarımızda çalışmalarımızı sürdürdük. Hiç aralığı olmayan, her gün bununla büyüyeceğiniz bir yarışma olarak görüyoruz. Geçen sene lisede ilk katılmamızdı buraya, geçen sene çok farklı bir duyguydu. Bu senede yine orta irtifada bu yarışmada üniversitelere karşı paraşüt açmak çok tarif edilemez bir duygudur. 7 aylık süreçten sonra paraşüt açtığınızı görünce çok farklı duygular yaşıyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve daire müdürleri de katıldı.