TEKNOFEST Ordu heyecanı 3’üncü gününde de devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin Ordu ayağındaki yarışmaları takip etti. Prof. Dr. İsmail Demir, “TEKNOFEST giderek büyüyor, dünyanın bir numaralı festivali oldu. Gençlikteki heyecan ve enerji Türkiye’nin inşallah geleceğini inşa edecek" dedi.

TEKNOFEST Karadeniz çerçevesinde Ordu’da 7 dalda yarışmaların düzenlendiği festival üçüncü gününde devam ediyor. Tayfun Gürsoy Parkı’nda 29-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşen festivalin Ordu ayağında, karma sürü simülasyon, sürü robotlar, sağlıkta yapay zeka, jet motor tasarım, akıllı ulaşım, tarım teknolojileri, tarımsal ika yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma yapılıyor.

TEKNOFEST’in Ordu’daki yarışmalarına 11 bin 593 takım başvurusunun alındığı öğrenilirken etkinlik, T3 Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı başta olmak üzere Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile bünyesindeki ORTAR AŞ ve ORYAZ AŞ, SYS Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri LTD ŞTİ ve Ordu Üniversitesi’nin yürütücülüğünde gerçekleşiyor.

Yarışmaların son gününde Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ile birlikte yarışmaları inceleyerek, projede yer alan görevlilerden bilgi alan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gençlere yönelik tavsiyelerde de bulundu, her zaman desteklerinin süreceğinin mesajını verdi.

“TEKNOFEST giderek büyüyor, dünyanın bir numaralı festivali oldu”

Alanda bulunan çalışmaları inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “TEKNOFEST heyecanı bu yıl Karadeniz’de, bu yıl bir de Azerbaycan TEKNOFEST düzenledik. Buradaki heyecanı görüyoruz. TEKNOFEST giderek büyüyor, ‘ayakları yerden kesen festival’ dedik ama dünyanın kesinlikle bir numaralı festivali oldu. Şuanda 600 bini aşkın yarışmacı var, 77 ülkeden yarışmacılarımız var” dedi.

“TEKNOFEST heyecan dedik ve bunu da gösteriyor” diyen Prof. Dr. İsmail Demir, “Bu heyecanın giderek dalga dalga yayıldığını görmek bizi mutlu ediyor. Her alanda, her sektörde ve her teknoloji alanına dokunan yarışmalar ve ilgi alanları var. Çok memnuniyet verici bir şey. Bu heyecan Anadolu’nun her tarafında yavaş yavaş hissedilecek. İstanbul, Gaziantep, Azerbaycan, şimdi de Karadeniz. İnşallah gelecek yıllarda da yine Anadolu’nun başka yerlerinde bu festivali göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençlikteki heyecan ve enerji Türkiye’nin inşallah geleceğini inşa edecek”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TEKNOFEST’in gelecek açısından önemine değinerek, “Bu festivalin bir bölgede ve ilde olması bir sembolik anlam taşıyor. Farklı iller ve ülkelerden binlerce yarışmacımız bu heyecanı yaşıyorlar ve bu tutku ile bir araya geliyorlar. Gençlerimizle beraber olmak çok güzel. Onların bir arada olmaları, takım olmaları ve birbirleri ile ilişkileri çok çeşitli teknoloji alanlarının, çeşitli uygulamalarını yerinde görmeleri ve göstermeleri çok önemli bir olay. ‘TEKNOFEST gelecek demek, gençlik gelecek demek’ diyoruz Gençlikteki heyecan ve enerji Türkiye’nin inşallah geleceğini inşa edecek” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye için bir huruç harekatı”

Demir, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Biz de bunun önünü açmak, bu heyecanın sönmeden artarak devam etmesini sağlamak üzere elimizden geleni yapmak ve gayreti göstermek durumdayız. Bu açıdan emeği geçenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu bir harekettir, Türkiye için bir huruç harekâtıdır, bunu gerçekleştiriyoruz.”