TEKNOFEST KARADENİZ’i 3 günde 325 bin kişi gezdi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı TEKONFEST KARADENİZ’e çok yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, ilk 3 günde toplam 325 bin misafiri ağırladıklarını söyledi.

T3 Vakfı tarafından Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST, ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Festival kapsamında ilk 3 günde toplam 325 bin kişi ziyarette bulunarak milli teknoloji hamlelerini yerinde görme fırsatı buldular. Vali Zülkif Dağlı, 4. günle birlikte toplam ziyaretçi sayısının 500 bine dayanacağını ifade etti.

“3 günde 325 bin kişi gezdi”

TEKONFEST KARADENİZ’e çok yoğun bir ilgi olduğunu belirten Zülkif Dağlı, “Samsunumuzda TEKNOFEST KARADENİZ rüzgarı tüm hızıyla devam ediyor. 3 günde toplam 325 bin misafirimizi burada ağırladık. Çok yoğun bir ilgi var. Samsun ilimizden özellikle öğrencilerimiz çevre illerden ve ülkemizin değişik bölgelerinden, değişik kentlerinden gelen vatandaşlarımız TEKNOFEST KARADENİZ için şu anda akın akın gelmekteler. Hatta yurt dışından, Avrupa ülkelerinden, dost ve kardeş ülkelerimizden ziyaretçilerimiz geliyor. Ziyaretçilerin akşama doğru önceki günlere dayanarak iyice arttığını görüyoruz. Şu anda 3 günde toplam 325 bin misafirimizi burada ağırladık. Bugün itibarıyla da toplam ziyaretçi sayısının 500 binlere dayanacağını düşünüyoruz” dedi.

“70 bin öğrencinin ulaşımını sağladık”

Öğrencilerin ulaşımında başarılı olduklarının altını çizen Vali Dağlı, “Öğrencilerimizin geliş gidişle ilgili bütün organizasyonlarımızı yaptık. Belediyelerimiz vasıtasıyla tüm kırsal mahallelerimizden, ilçelerimizden 70 bin öğrencimizin TEKNOFFEST alanına ulaşmasını sağladık. Tüm çocuklarımızın her zerresinde bizim dokunuşumuz olan milli ve yerli uçaklarımıza, İHA’larımıza, SİHA’larımıza, helikopterlerimize, savunma sanayi araçlarımıza ve uçuş araçlarımıza dokunmasını, gözleriyle görmesini ve bunun milli ve yerli olduğunu kendisinin de bir gün bunu yapabileceğini hissetmesini amaçlıyoruz. Bu amaca da TEKNOFEST adım adım ulaşıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Samsunluların coşkulu bir kalabalıkla ağırlayacağını söyleyen Dağlı, ayrıca şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan inşallah yarın itibariyle ilimize teşrif edecekler. Biz de bu konuyla ilgili hazırlığımızı yapıyoruz. Yarın kalabalığın kat ve kat artacağını tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanımız yarın hem TEKNOFEST alanını ziyaret edecek hem de hitaplarını gerçekleştirecekler. İnşallah Samsunlular olarak çok coşkulu bir kalabalıkla Cumhurbaşkanımızı ağırlamış olacağız.”