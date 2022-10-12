TEKNOFEST KARADENİZ’de dereceye giren öğrencilere başarı belgesi

Samsun’da yapılan TEKNOFEST KARADENİZ’de başarı gösteren Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğrencilere Samsun Valiliği tarafından başarı belgesi verildi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "TEKNOFEST KARADENİZ amacına ulaştı. Her insanın gördüğünde büyük bir heyecan yaşadı" dedi.

Bu yıl 5.’si düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’de Samsun gerek başvuru sayısı gerekse ödül bakımından üst sıralarda yer aldı. Özellikle festivalin Samsun’da olmasının da etkisiyle bu heyecan okullarda da hissedildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda geçen yıl 704 proje başvurusu yapılmıştı. Bu rakam 2022 yılında ciddi bir yükseliş gösterdi ve bu yıl 32 bin 794 başvuruya ulaştı. Samsun öğrenci başına düşen başvuru sayısında Türkiye’de il olarak birinci oldu. Bu yıl TEKNOFEST KARADENİZ’de başarı gösteren öğrencilere Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda başarı belgesi takdim töreni düzenlendi.

“Samsun gerçekten eğitim camiası olarak üzerine düşen görevi ve başarıyı gerçekleştirdi”

Tören ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda ilk olarak konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Okullarımızın tamamında kurulan proje ekipleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçe belediyelerimizin verdiği destekler, valimizin liderliğinde bizler üzerinde verilen tüm destekler çocuklarımız için bir sonuca ulaştırıldı. Bugün burada bizzat kendi emekleriyle yer almayı hak ettiler. Eğitim ve gelecek adına bizlere umut verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. 32 bin üzerinde başvuruyla, 94 finale kalan projemizle ve ayrıca 9 ödül alan projemizle Samsun gerçekten eğitim camiası olarak üzerine düşen görevi ve başarıyı gerçekleştirdi. TEKNOFEST sürecinin bitiminin hemen ardından bu ödül töreniyle bizleri sevindirdiler. Biz milli eğitim camiası olarak tüm öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerine her alanda destek olacağımızı ve bunu için oluşturulan her fırsatı da sonuna kadar değerlendirecek gücümüz ve enerjimiz olduğunu bildirmek isteriz” ifadelerini kullandı.

“TEKNOFEST artık Samsun’da bir zihniyet değişimine yol açtı”

Öğrencilere hitap eden Ondokuz Mayıs Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Samsun’un TEKNOFEST öncesi ve sonrası diye ayırılması gerektiğini düşünüyoruz. TEKNOFEST’in Samsun’a gelmesi bir başarıydı. TEKNOFEST’in Samsun’a gelmesinde bir süreç yaşandı. Samsun TEKNOFEST için yeterli alt yapıya sahip miydi? Bence değildi. Bir yandan hazırlıklar, deney atölyeleri vb. eğitimler bir yandan bunlar yapılırken, bir yandan da projeler hazırlanmaya başlandı. Zor şartlarda güzel bir sonuç çıktığını anlatmak için söylüyorum. Bundan sonra biz iki üniversite olarak elimizdeki bütün imkanları akran eğitiminden, hocaların eğitimine kadar her türlü imkanı sağlamaya çalışacağız. TEKNOFEST Samsun açısından bir Truva atı olarak kullanıldı. TEKNOFEST artık Samsun’da bir zihniyet değişimine yol açtı. Tekniğin, teknolojinin, eğitimde bir araç olarak kullanıldığı döneme girildi. Dolayısıyla bundan sonraki sürecin daha başarılı ve daha zevkli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“TEKNOFEST’in kalıcı izini ilk yılda başarmış olduk”

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise konuşmasında, "TEKNOFEST KARADENİZ amacına ulaştı. Her insanın gördüğünde büyük bir heyecan yaşadı. Sadece Samsun’da değil Türkiye’de tüm gönül coğrafyamızda, dost ve kardeş ülkelerimizin tamamında, gurbetteki vatandaşlarımız için çok güzel bir heyecan oldu. TEKNOFEST KARADENİZ öncesinde bir online toplantısı yapıldı. O toplantıya tüm illerden rektörler, yöneticiler katıldı. Biz dinginlik, rahatlık içerisindeydik. Bizde olacağı sanki içimize doğmuştu. Sonrasında TEKNOFEST’in Samsun’da olacağı açıklandı. Bu süreçte T3 Vakfı hep yanımızda oldu. Kalıcı İzler Komisyonu’nu kurduk. TEKNOFEST hep devam etsin, gençlerimiz hep bu heyecanı duysun istedik. Gençlerimiz bilim ile uğraşsın istedik. Bununla ilgili mekânlarımız oluşsun istedik. 3 tanesi bilim merkezi konseptinde, 2 tanesi ise keşif kampüsü olacak şekilde yapımları merkezlerin yapımlarına başladık. Onların bittiğini şuanda görüyorsunuz. Bilim atölyelerine katılmak belirli bir sınav gerektiriyor. Bu sınavların ise belirli bir zamanları var. T3 Vakfı Samsun için özel bir uygulama yapacak. Samsun’daki bilim merkezleri için ayrı bir sınav takvimi ile öğrencilerimiz sınavlara alınacak. Burada eğitimlerine başlayacaklar. 1 yıl kaybetmemiş olacağız. Geçen Samsun’da 704 proje vardı. Kalıcı İzler Komisyonu’nda bu sene için hedefimiz 10 bin proje demiştim. Allah’a şükür 35 binin üzerinde projemiz çıktı. Bunlardan 32 bini milli eğitim camiasından çıktı. Geçen sene 40 projemiz finale çıkmıştı. Bu yıl 133 projemiz finale kaldı. TEKNOFEST’in kalıcı izini ilk yılda başarmış olduk. Bundan sonra inşallah artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Program öğrencilere başarı belgelerinin Vali Zülkif Dağlı, Rektör Yavuz Ünal ve Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar tarafından verilmesiyle son buldu.